Margarita del Val se sale del guion para explicar al Gobierno su error de cálculo con la vacuna: "No puede"

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, ha concedido unos minutos este sábado a 'LaSexta Noche' para analizar con todo detalle el proceso de vacunación en España, incluso dando su opinión sobre las previsiones que a día de hoy se manejan en el Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, Margarita del Val ha señalado, según su punto de vista, cuáles serían las principales claves para decir que la vacunación ha sido un éxito.

Los planes del Gobierno con la vacunación

Minutos antes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha charlado con Iñaki López en el plató de Atresmedia para analizar las principales claves de la actualidad, incluido el asunto de la vacuna. En esta dirección, Calvo ha vuelto a defender que en verano se llegará al deseado 70% de inmunizados en nuestro país.

Sobre la situación de la pandemia en España ha recordado que lo "crucial" ahora es seguir haciendo las cosas "como hasta ahora, con mucha responsabilidad" para evitar un nuevo repunte o una cuarta oleada. En ese sentido, ha puesto el foco en la Semana Santa, para la que considera que lo más prudente "es que estemos sin movernos nada más que lo imprescindible" para encarar, junto a las vacunas, lo que ella ha calificado como "la recta final" en la lucha contra la pandemia.

Precisamente, sobre el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en España se ha mostrado muy optimista al asegurar que "aunque hay algún problemilla con alguna de ellas -las vacunas-, que se subsanará, estoy firmemente convencida de que a lo largo del verano alcanzaremos el 70 por ciento de la protección en nuestro país".

El mensaje de Margarita del Val al Gobierno de Sánchez

En este sentido, Margarita del Val ha querido explicar en el programa de La Sexta algunas claves importantes para entender por qué el Gobierno no debe pensar en ese 70%, sino buscar lo antes posibles llegar al total de personas vulnerables: "El objetivo no puede ser el 70%. Las vacunas que tenemos no protegen de la infección de una persona vacunada. Es decir, una persona vacunada puede infectarse, no tendrá síntomas, no se enterará y entonces por lo tanto no protegerá a nadie de su alrededor. El objetivo de ese 70% es cuando tenemos vacunas totales, vacunas que son un escudo y que evitan totalmente que el virus entre en nuestro interior si estamos vacunados y que se multiplique. Como no es el caso no tiene sentido llegar a ese número mágico. Cuando ya tengamos por encima de 70 años vacunados, será ya un hito muy importante. Tenemos que vacunar al 100% de los vulnerables".

Margarita del Val :

Lo del 70% es una tontería , lo importante es vacunar al 100% de los vulnerables #L6Nañocovidpic.twitter.com/aJpAaTRdNM — GAZAPING (@GazapingTV) March 6, 2021

