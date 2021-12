Margarita del Val no se corta y avisa de lo que puede pasar tras la Navidad por ómicron: "Si no cambiamos..."

Este jueves, España volvía a batir un nuevo récord de contagios de coronavirus, sumando 161.688 nuevos positivos en 24 horas, lo que situado a nuestro país en el tercer puesto de entre los países europeos con más casos notificados en un solo día, por detrás de Francia y Gran Bretaña. Es el décimo día consecutivo que el Ministerio de Sanidad notifica las cifras de contagios más altas de toda la pandemia, que se traducen en una incidencia acumulada de 1.775 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, un dato que confirma que la sexta ola sigue desbocada.

Los de este 30 de diciembre suponen casi 60.000 contagios más que el día anterior, cuando se notificaron 101.760 nuevos positivos, mientras que hace tan solo dos semanas, se contabilizaban 28.900 casos y la incidencia era de 473 infectados de media por cada cien mil habitantes en 14 días. La incidencia se ha elevado en un día en 267 puntos. La tasa de positividad en las pruebas de diagnóstico sigue también elevada, hasta el 20,47 %, una tasa muy superior al 5 % que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) como indicador para valorar que la pandemia está controlada.

Con estos datos sobre la mesa, son varios los expertos que se muestran preocupados y piden prudencia ante el aumento exponencial de los casos. Los medios de comunicación continúan haciéndose eco de la evolución de la pandemia y hablando con médicos y virólogos, que hablan con conocimientos sobre las distintas medidas. Este jueves, Cristina Pardo recordaba en 'Más vale tarde' que en nuestro país, con los datos actuales, tienen lugar 70 contagios por minuto.

Margarita del Val explica en La Sexta lo que puede ocurrir con las cifras récord de contagios

El programa de La Sexta ha hablado en directo con la viróloga del CSIC, Margarita del Val, que se ha pronunciado sobre las cifras de récord que estamos viendo en España. "Esto claro que puede ir a más, porque esto es una bola de nieve, cada uno de estos contagios que se acaban de contagiar pueden contagiar a su vez otros", explicaba sin tapujos.

El aviso de Margarita del Val ante las cifras récord de contagios: "Esto puede ir a más, es una bola de nieve" https://t.co/FliZ7j6JiT — Más Vale Tarde (@MVTARDE) December 30, 2021





Para continuar, la viróloga hacía referencia al año pasado, cuando "tuvimos unas restricciones claramente mucho más fuertes que este año y las bolas de nieve siguieron aumentando hasta llegar al pico a finales de enero", por lo que apuntaba: "si no cambiamos las circunstancias, probablemente tengamos eso".

Además, recordaba que "lo importante no es la incidencia de casos sino cómo se comporten las enfermedades graves y la mortalidad. Todavía estamos empezando la oleada de las Navidades y no sabemos cómo va a ser". Para concluir apuntaba: "Esperamos que sea mucho más favorable de lo que fue el invierno pasado porque estamos muchos vacunados, sobre todo los que causan la gravedad y van a los hospitales, pero no sabemos cuánto de mejor estamos".