Margarita del Val pone fecha al final de la sexta ola en España por ómicron: "Probablemente"

La viróloga del CSIC Margarita del Val es una de las voces más reconocidas de nuestro país a la hora de analizar la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

En este sentido, diversos medios de comunicación han recurrido a ella para conocer el verdadero impacto de la sexta ola en nuestro país, que está dejando cifras de contagios récords a causa del efecto de la variante ómicron en nuestro país.

La vuelta de la mascarilla en exteriores y el impulso a la vacunación son las medidas adoptadas por el Gobierno ante el incremento de contagios en esta sexta ola, tras la llegada de la variante ómicron y coincidiendo con el inicio de las fiestas de Navidad. España registró el jueves por tercer día consecutivo un nuevo máximo de contagios por coronavirus con 72.912 positivos, tras aumentar en 127 puntos la incidencia hasta los 911 casos.









Sin embargo, el Ejecutivo defiende que la situación no es la de marzo de 2020 ni la de las Navidades del año pasado, por lo que apuesta por la mascarilla y por la vacunación para controlar la nueva ola, dejando en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de implantar medidas más duras en función de la situación de cada territorio.

Precisamente este viernes 24 de diciembre, día de Nochebuena, entró en vigor el real decreto que impone el uso de la mascarilla al aire libre, hasta ahora solo obligatorio en aquellos casos en los que no fuera posible mantener la distancia de seguridad.

La previsión de Margarita del Val sobre ómicron

De cara al futuro, Margarita del Val ha previsto en una entrevista para Onda Vasca cuándo podemos ver el punto más álgido de casos en esta sexta ola, motivados sobre todo por la variante ómicron: "Al ver que es más alta que la oleada de verano nos están asustando y probablemente nos quede un mes de subida de casos porque pasó el año pasado y no creó que vayamos a adoptar medidas más estrictas que el año pasado".

También explicó el contexto en el que comenzó a aumentar los contagios: "Antes de llegar la Ómicron, hemos tenido contagios. Empezamos con Black Friday, el puente de la Constitución, las compras navideñas y han cambiado las medidas personales de cada uno".









Además, ha querido hacer una precisión sobre la variante ómicron, después de que existan muchas teorías sobre su incidencia y la gravedad que puede provocar en personas vacunadas y no vacunadas: "No es más leve -ómicron- y causa enfermedades igual de graves en los vacunados, igual de graves en los no vacunados que causaría Delta".

Las Navidades son tiempos de concentraciones y reuniones familiares, algo que puede provocar una mayor transmisión del virus. Por ello, tal y como recomiendan los expertos, es necesario mantener las medidas de seguridad para evitar nuevos contagios.