Manu Sánchez, de Antena 3, sorprendido por la previsión de un experto sobre el futuro del volcán en La Palma

El avance de la lava en Cumbre Vieja sigue acaparando la actualidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Todos los medios de comunicación se han volcado en el seguimiento de la situación en La Palma, llegando incluso a emitir la señal en directo durante toda su programación.

Es el caso de Antena 3 noticias, que en los primeros días planteó un espectacular despliegue de algunos de sus rostros más conocidos, como Susanna Griso o Roberto Brasero, para contar a pie de isla el avance de la lava y la situación de los miles de vecinos afectados.

Ahora, cuando se cumplen dos semanas desde que comenzase la erupción, son muchas las dudas que siguen surgiendo y que los periodistas trasladan a los expertos y a los vulcanólogos que están sobre el terreno. En este sentido, el periodista de Antena 3, Manu Sánchez, ha querido conocer una fecha más o menos exacta respecto a cuándo podría dejar el volcán de Cumbre Vieja de echar lava.

En este sentido, la respuesta le ha dejado un poco descolocado en un primer momento al experto, por lo que el periodista de Atresmedia la ha tenido que matizar: "Es la pregunta que tengo que hacer porque sabemos que todos los vecinos, todos los habitantes de La Palma están preguntando lo mismo porque viven angustiados".

La explicación técnica de un experto a Manu Sánchez en La Palma

Sobre esta cuestión, el geólogo del CSIC Raúl Pérez no se ha atrevido a poner encima de la mesa una fecha concreta, dando una explicación técnica que ha sorprendido hasta al propio presentador: "La angustia es la que compartimos y la que más nos motiva para hacerlo lo mejor posible en nuestro trabajo. Para responder bien a esa pregunta debemos eliminar las incertidumbres y para eso utilizamos las observaciones. Al principio, el día 21-22, observábamos las ondas de choque y estamos a día 2, han pasado 10 días. Hemos vuelto a la fase de la onda de choque, aunque tenemos construido un edificio volcánico y tenemos unas fuentes de lava que no están dando aporte. No quiero decir que lleguemos a la fase 1 y necesitemos más. Pero veremos la próxima semana a ver cómo evoluciona".

Si le preguntas a un experto te puedes llevar una respuesta así pic.twitter.com/cYQFpgaGjI — TVMASPI (@sebas_maspons) October 2, 2021

La erupción volcánica en Cumbre Vieja, La Palma, continúa, cuando se cumplen 14 días de su inicio, con la misma actividad y sin señales de que vaya a concluir pronto mientras los vecinos de los tres municipios cercanos, El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, intentan, sin éxito, recuperar la normalidad perdida.

"Es un sinvivir" afirmaba a Efe este sábado una vecina, que ha estado confinada en su casa del barrio de San Borondón (Tazacorte) por la proximidad a la zona de la costa donde la lava ha caído al mar, formando un penacho marino con gases tóxicos.

Los vecinos de esta población, junto con Marina de Arriba, Marina de Abajo y La Condesa, han podido hoy salir del confinamiento al igual que otros núcleos poblacionales, que desde ayer permanecían confinados por el empeoramiento en la calidad del aire.