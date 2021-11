Manel Fuentes frena al jurado de Tu cara me suena por su reacción ante los abucheos del público: "El bochorno"

Este sábado, la tercera gala de 'Tu cara me suena' fue acaparada por estilos muy diferentes. María Peláe interpretó a Camilo con 'Vida de rico', una actuación que Angel Llàcer valoró y aseguró que imitar la voz del cantante era complicado. Por su parte, Eva dio vida al tema 'Don't go yet' de Camila Cabello. Rasel cantó 'Tú me dejaste de querer' acompañado de La Húngara. Sin embargo, una de las actuaciones más destacadas fue la deLydia Bosch como Miguel Bosé. A pesar de ello, la votación del público hizo ganador a Agoney, quien interpretó 'La historia interminable' de Limalh.

Sin embargo, la polémica saltó cuando llegó el turno de valorar la actuación de Nia Correia, una de las favoritas de la edición del talent. La cantante se puso en la piel de Buika para hacer una versión de 'Mi ñiña Lola'. "Era tan intensa tu interpretación que estábamos todos sin querer hacer ruido. Te has abierto en canal y te lo voy a agradecer toda la vida", opinaba Ángel Llàcer, dejando caer que le daría una buena puntuación a la canaria. En cambio, Carlos Latre opinó que se había quedado "a medias" y había hecho una versión demasiado soul.

Tras explicar su postura, Latre y Chenoa la valoraron con un 6. Mientras que Lolita, y el propio Llàcer consideraron que la actuación no había sido suficiente para aprobar, por lo que le dieron un 4 . "El turno es el de Nia", señalaba Manel Fuentes, dando la palabra al jurado para que la valorase. Vamos a ver como se traducen las palabras del jurado en votos. Un 6 de Latre, un 4 de Lolita, un 6 de Chenoa y un 4 de Llàcer", informaba el presentador.





"¡Tongo, tongo!"

Ante esto, el público presente en el plató pareció revolucionarse y recibieron las opiniones del jurado entre abucheos. "El público parece bastante desconforme con el jurado", señalaba el conductor del espacio de Antena 3. "Luego, votará el público", recordaba Fuentes, dejando claro que después la audiencia tendría su momento para valorar a los concursantes.

"Lo sé, lo sé. ¡Ya está, ya está!", exclamaba Llàcer para intentar callar a la audiencia. A pesar de ello, el público no hizo caso y se les escuchaba gritar "¡Tongo, tongo!", dejando claro así su desconcierto. "Tienen que aceptar el veredicto del público", decía el presentador a sus compañeros. "Totalmente, pero si dicen fuera igual nos vamos", se quejaba Latre.

"No se pueden ir. Tienen que quedarse para aguantar el bochorno del público", les frenaba el conductor del espacio. "No, ninguno, ninguno", reaccionaba el humorista, asegurando que no era ningún "bochorno". "El público siempre tiene razón", aseguraba Fuentes. "No, en este caso no. El público siempre es soberano y es respetable absolutamente ¡Por favor!", decía Latre. "Igual que el jurado en sus determinaciones", zanjaba el presentador, intentando mediar.