Mamen Mendizábal teme por el futuro de Más vale tarde por Iñaki López y Cristina Pardo: "Me quedé preocupada"

La semana pasada, Mamen Mendizábal dio una noticia que llamó mucho la atención de los espectadores. La propia presentadora informó a través de sus redes sociales de que había acordado un punto y final a su etapa en 'Más vale tarde'. La periodista, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de laSexta, se ha decantado por pasar página para poder enfrentarse a nuevos retos profesionales.

"Esta temporada pongo fin a una etapa apasionante al frente de 'Más vale tarde'. Ha sido una década con un ritmo frenético marcado por la actualidad. Un programa diario, de tres horas en directo, exige muchos sacrificios personales y creo que es el momento de un cambio de ciclo. Me apetece afrontar nuevos proyectos en esta casa, nuevos retos que veréis muy pronto. Quiero dar las gracias a todo el equipo con el que he trabajado. A quien tome las riendas de Más vale tarde le dejo a los mejores y a unos espectadores fieles. Gracias de todo corazón. Gracias a Atresmedia y a laSexta por entenderme y apoyarme en este nuevo viaje. Pero, ojo, que no os libráis de mi hasta el 30 de junio en Más vale tarde. Ni después", comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Desde entonces, todos se preguntan cuando será el último programa de la presentadora y dónde la veremos próximamente, dado que ya se sabe quienes la sustituirán al frente del espacio de La Sexta. Según van pasando los días, la comunicadora va dando pequeñas pistas sobre el futuro proyecto que tiene entre manos. Por el momento, solo se sabe que su futuro trabajo será en la misma cadena y, este miércoles, Atresmedia anunció quién ocupará su puesto en 'Más vale tarde'.

Según ha comunicado la propia cadena, Iñaki López y Cristina Pardo, dos de los presentadores más icónicos y reconocidos de laSexta serán los encargados de coger el relevo de Mendizábal. Ambos tomarán las riendas del programa a partir del mes de septiembre, es decir, al comienzo de la nueva temporada.

Esto supone el cambio radical de tres programas troncales de la cadena. Pardo y López dejarán de ser los rostros del fin de semana para ocupar la programación de lunes a viernes. Tal y como ha comunicado el propio presentador, esta noticia sí supone su salida de 'La Sexta Noche'. "Han sido ocho años y medio maravillosos al frente de 'La Sexta Noche' con un equipo que nunca dejó de confiar en que harían carrera de mi. Os quiero chavales. Ahora es tiempo de nueva aventuras...", escribía a través de su cuenta oficial de Twitter.





"Lo dejo en las mejores manos"

De la misma manera, la colaboradora de 'El Hormiguero' también ha escrito una especie de despedida desde sus redes sociales: "Gracias, Juan Ramón Gonzalo y gracias a la cadena por confiar en mí. Gracias, equipo de 'Liarla Pardo'. Qué suerte tengo de trabajar con vosotros y qué feliz me habéis hecho. A terminar la temporada con toda la fuerza del mundo". Es por esto por lo que la nueva temporada de La Sexta llegará con muchos cambios y rostros nuevos, dado que, después de anunciar la sustitución Mendizábal, otros profesionales presentarán 'La Sexta Noche' y 'Liarla Pardo', al igual que con la salida de la presentadora podría cambiar el nombre del espacio.

Como consecuencia, este miércoles, ambos presentadores realizaron una conexión en directo con 'Más vale tarde' para hablar de esta gran noticia para sus trabajos. "Yo tengo que decir que estoy muy contenta. Estoy muy contenta, muy contenta, de que vosotros cojáis este programa. Que defendáis la actualidad, que defendáis este equipo y le deis la continuidad que se merece, que cuidéis al equipo...", decía Mendizábal a sus compañeros de cadena que ocuparán su puesto en unos meses.

"Sinceramente, lo dejo en las mejores manos", aseguraba la presentadora. "O no...", reculaba. "Porque viendo el otro día cómo grabamos la promo... Me quedé preocupada", reconoció la presentadora entre risas, contagiando así a sus compañeros y haciendo referencia a la promoción que emitieron para dar la noticia. "Y eso que no han metido las tomas falsas, pero yo sé lo que hay. Ahí hay mucha tela", decía muy irónica para dar paso a las imágenes.