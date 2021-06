Mamen Mendizábal da pistas sobre su futuro profesional tras dejar Más vale tarde: "No os vais a librar de mí"

La semana pasada, Mamen Mendizábal dio una noticia que llamó mucho la atención de los espectadores. La propia presentadora informó a través de sus redes sociales de que había acordado un punto y final a su etapa en 'Más vale tarde'.La periodista, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de laSexta, se ha decantado por pasar página para poder enfrentarse a nuevos retos profesionales.

"Esta temporada pongo fin a una etapa apasionante al frente de 'Más vale tarde'. Ha sido una década con un ritmo frenético marcado por la actualidad. Un programa diario, de tres horas en directo, exige muchos sacrificios personales y creo que es el momento de un cambio de ciclo. Me apetece afrontar nuevos proyectos en esta casa, nuevos retos que veréis muy pronto. Quiero dar las gracias a todo el equipo con el que he trabajado. A quien tome las riendas de Más vale tarde le dejo a los mejores y a unos espectadores fieles. Gracias de todo corazón. Gracias a Atresmedia y a laSexta por entenderme y apoyarme en este nuevo viaje. Pero, ojo, que no os libráis de mi hasta el 30 de junio en Más vale tarde. Ni después", comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Desde entonces, todos se preguntan cuando será el último programa de la presentadora y dónde la veremos próximamente. Según van pasando los días, la comunicadora va dando pequeñas pistas sobre el futuro proyecto que tiene entre manos. Así lo hizo este martes durante la emisión de 'Más vale tarde'.

La presentadora comenzó informando de las últimas noticias de la pandemia, haciendo hincapié en el plan de vacunación y en la decisión de vacunar a los futbolistas de la selección española a raíz del positivo por coronavirus de Sergio Busquets. Fue entonces cuando realizó una conexión en directo para analizar lo que estaba pasando.

"Muchas gracias Mamen. Si te quedas mejor, eh", le decía unos de los colaboradores antes de despedirse y apagar la conexión. "Me voy, pero me quedo", le contestó la presentadora. "Quiero decir, me voy de este programa, pero me quedo en La Sexta", aseguró la conductora del espacio, dejando claro que su nuevo trabajo seguirá estando en la misma cadena.





"Voy a seguir en La Sexta"

"No te vas a librar de mí. Ni tú ni nadie", reconoció la periodista, dejando claro que la volveremos a ver nada más decir adiós al programa del que ha formado parte desde 2012. "Ah, menos mal", decía entonces el colaborador, aparentemente aliviado. "Ya te quedas tranquilo. Gracias", respondía Mendizábal, mostrándose muy agradecida por todas las personas que le están diciendo que la echarán de menos tras su marcha.

No es la primera vez que la presentadora habla sobre su futuro puesto de trabajo. El pasado sábado, fue una de las invitadas de 'La Sexta Noche', el primer espacio que visitó tras la llamativa noticia de su marcha. Su compañero de cadena, Iñaki López, se interesó por los planes que le esperaban y si podrían seguir viéndose en las instalaciones de Atresmedia.

Mendizábal no quiso dar demasiadas pistas al respecto para que fuera siendo una sorpresa para la audiencia, pero también adelantó que seguiría formando parte del equipo de La Sexta: "Puedo adelantar muy poco, pero voy a seguir en La Sexta. Tienes el Atresplayer, Antena 3, La Sexta, la radio... se abre un abanico tremendo para todo esto. Estoy preparando proyectos para el 'prime time' que espero que salgan pronto".

