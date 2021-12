Mamen Mendizábal se sincera con Chicote y revela el momento personal más duro que ha vivido: "Me da miedo"

Hace tres semanas, Alberto Chicote estrenaba un nuevo proyecto televisivo en La Sexta. Se trata de 'Fuera del mapa', un programa que viajará por toda España descubriendo los lugares más espectaculares y desconocidos de nuestro país. Pero en su camino no está solo, ya ha ido de ruta junto al actor Antonio Resines o al modisto Lorenzo Caprile y en las próximas entregas podremos verle con Juan del Val, Roberto Leal o Cayetano Martínez de Irujo, entre otros.

Se trata de un espacio producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV, que cuenta con un total de 16 entregas esta temporada y que también podrá verse en el portal del grupo televisivo, ATRESplayer PREMIUM. "No somos un programa de aventuras, no somos un programa de viajes y no somos un programa de entrevistas, aunque parezca que somos todas esas cosas. Sin embargo, no lo somos. En este caso, recorremos unas diferentes rutas por este país, que solamente se pueden recorrer a pie, y vamos descubriendo temas de conversación en el que dos personas charlan y van encontrando esas cosas que nos van interesando a todos. No en formato entrevista. En torno a eso, hacemos el programa", explicaba Chicote hace unos días en una entrevista a COPE.

La confesión de Mamen Mendizábal a Alberto Chicote en La Sexta

En una de las rutas de este martes, Chicote ha estado acompañado por la periodista Mamen Mendizábal, y juntos han visitado lo que se conoce como la 'Ruta de la Reconquista', un camino que pasa por el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa y que hicieron las tropas musulmanas tras su derrota en Covadonga.





En una de las paradas, ambos han conversado sobre sus miedos, y la periodista ha confesado tener pocos miedos pero al mismo tiempo ha revelado uno de ellos. "Me da miedo que la gente a la que quiero se ponga mala. Me da miedo la enfermedad, la mía y la de los demás", le ha dicho a Chicote. En ese momento, Mendizábal ha abierto su corazón y ha relatado cómo vivió la muerte de su madre tras una larga enfermedad.

"Hubo mucho sufrimiento porque es lo que se sufre con la enfermedad. Como sufres por ti y por los que vas a dejar. Para mi es el momento más duro. Cuando murió mi madre yo tenía 30 años y todavía me sentía pequeña, y no entendía lo que estaba pasando. Te crees inmortal y crees que la gente que quieres es inmortal y hasta que no experimentas la muerte crees que no existe", contaba. Y al mismo tiempo buscaba la parte positiva de ese episodio: "La muerte te hace sentir vivo. Dices, esto se me puede acabar mañana, no quiero dejar la vida pasar, te hace estar conectada con lo efímero de la vida, te hace valiente, y parte de lo que se tiene que ver con eso".