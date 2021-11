Alberto Chicote revela en laSexta que fue víctima de un robo: "Me rompieron la ventanilla"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores

Este martes, el programa de laSexta contó con Alberto Chicote como invitado. Esto se debe a que el chef se cuenta en plena promoción de 'Fuera del mapa', un nuevo espacio en el que viajará por toda España para descubrir los lugares más espectaculares y escondidos de nuestro país junto a reconocidos personajes. En su estreno, el cocinero disfrutó de una bonita ruta con la compañía de Antonio Resines, Karlos Arguiñano y Mariló Montero.

"Hacer este programa ya es un premio", comenzaba diciendo Chicote, asegurando que es todo un "privilegio" las charlas que ha tenido con cada uno de los invitados, además de descubrir lugares en los que nunca ha estado. "Hemos recorrido todo el país", contaba tras aclarar que a los paisajes que visitan solo se puede llegar a pie. "Las rutas no son extremadamente complejas", señalaba, aunque reconoció que en una terminó con "las rodillas tocadas".

"En la subida de Bulnes en los Picos de Europa hay una muy empinada y se vino Mamen Mendizábal, no sabes cómo tira con las botas de montaña", recordaba el conductor del nuevo programa de laSexta, haciendo hincapié en lo mucho que le sorprendió la resistencia física de la presentadora.









"Te puedes creer que me robaron el coche"

A raíz de esto, Lorena Castell se interesó por los bares de carretera y preguntó al chef si es cierto que "donde hay camiones se come bien". "Eso es una verdad absoluta. Yo no me he equivocado nunca. Cuando hay demasiados camiones aparcados, para", aseguraba Dani Mateo. "Yo es que como poco en bares de carretera y soy de los que se prepara los viajes antes de salir de casa. SI viajo, busco en la guía", reconocía Chicote.

"Yo antes tenía una guía que se llamaba 'Comer en carretera', que era una guía de restaurantes de carretera", confesaba el cocinero. "Se vendería", apuntaba el presentador, lo que el chef negó. "Ya no la tengo, me la robaron", confesaba el presentador de '¿Te lo vas a comer?'.

"Te puedes creer que me robaron el coche y solo me quitaron la guía de restaurantes", recordaba Chicote. "No me lo puedo creer", exclamaban los colaboradores presentes en el plató, sin dar crédito por las declaraciones del invitado. "Te lo juro", insistía el chef. "Así de malo sería el coche", bromeaba el conductor del espacio de laSexta.

"Pues el coche estaba bastante bien", aseguraba el cocinero. "Me rompieron la ventanilla y solamente me robaron la guía esa y ya no se edita", se lamentaba Chicote. "Que hambre debían tener", opinaba Mateo entre risas. "Ah... Porque ya no se edita... Eso está en un mercadillo de coleccionistas", opinaba Castell. "Aquí dejamos la idea para alguien porque es un 'ideón'", zanjaba el presentador.