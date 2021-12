Jordi Évole, muy crítico con Alberto Chicote por su entrevista en 'Fuera del mapa': "Ni el guion"

La noche del martes, Alberto Chicote regresó a la parrilla de laSexta al frente de 'Fuera del mapa', un nuevo programa en el que viajará por toda España para descubrir los lugares más espectaculares y escondidos de nuestro país junto a reconocidos personajes. En esta primera entrega, el cocinero disfrutó de una bonita ruta con la compañía de Jordi Évole y otra con Ágatha Ruiz de la Prada.

"No sabía yo que había quedado con Indiana Jones", se le escuchaba decir a Jordi Évole mientras se acercaba a Chicote, dado que el presentador lucía un sombrero. "Te queda bien, mejor que aquello que te ponías de Ágatha", opinaba el periodista, entre risas. "¿Así empezamos? ¿Con halagos? No se lo digas a Ágatha que entonces me hace sombreros", bromeaba el presentador.

"Tengo un pequeño problema", decía entonces el conductor del espacio, dirigiéndose a su invitado. "Para mí, hablar contigo de manera particular, no es ningún problema. Pero, claro, ahora tengo delante a una entrevistador de esos que dan miedo, que eres tú", confesaba el chef. "Ya cada vez menos, eh", apuntaba Évole. "Yo voy a hacer una cosa, si te parece. Me voy a ayudar de las preguntas y consejos de otra persona. Es alguien que nació el 21 de julio de 1974 en Cornellà de Llobregat", revelaba Chicote, dejando muy sorprendido a Évole.

"¿Me voy a preguntar yo a mí mismo?", cuestionaba el periodista algo descolocado. "En realidad, sí. Lo que voy a hacer es coger preguntas que tú has hecho a algunos de tus entrevistados y te las voy a hacer a ti. A ver cómo te apañas contigo mismo", le explicaba el cocinero. "Joder, macho. Qué morro ¿No? Vamos, no te has currado ni el guion", se quejaba Évole, en tono de broma. "¿Te atreves contigo mismo?", insistía el presentador. "Qué remedio, yo he venido a jugar", aceptaba el periodista.









"Miguel Bosé no quedó muy contento"

Un tiempo después, después de analizar algunas cuestiones personales del periodista, Chicote sintió curiosidad por el desenlace de la entrevista que Évole hizo a Miguel Bosé. Ante esto, el periodista aseguró que le gustaría volver a tener una conversación con el cantante. "Por lo que ha ido contando, no quedó muy contento con el segundo programa", recordaba el invitado.

En el caso de que el cantante aceptara volver a formar parte de 'Lo de Évole', su presentador tiene muy claro lo primero que le diría: "Le diría: 'Ven al programa y cuenta todo lo que te ha molestado'. Tiene derecho a hacerlo". "En el programa dejamos hablar a todo el mundo. El invitado tiene tiempo para responder y nunca hemos tenido ninguna queja por ello. Creo que siempre hemos sido muy respetuosos", aseguraba Évole.

"Lo que todos le hemos recriminado es la forma en la que ha utilizado un 'altavoz' para atender un momento histórico como ese. Aunque él puede opinar lo que quiera", opinaba Chicote, haciendo referencia a la reacción de Bosé ante su aparición en el programa de laSexta. "Yo creo que no somos conscientes todavía de lo que ha pasado y lo que a mí me ha flipado es la capacidad que tenemos de adaptarnos a lo peor", opinaba el periodista tras reconocer que, a pesar de ello, "no hemos aprendido nada y seguimos teniendo los mismos fallos que antes".