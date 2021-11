Chicote estrena 'Fuera del mapa' en laSexta: "Los invitados muestran un lado mucho más personal y humano"

Alberto Chicote es un conocido chef que siempre tuvo muy clara su vocación profesional. Lo que no sabía es que terminaría ejerciéndola en televisión. Con tan solo 17 años inició sus estudios en la Escuela de Hostelería de Madrid. Desde entonces, comenzó a moverse por su pasión y terminó compartiendo fogones con algunos de los cocineros más populares de la capital. Esto le llevó a ser uno de los pioneros de la comida fusión en España, gracias a su trabajo en NODO y, más adelante, en Pan de Lujo. Sin embargo, con el empujón mediático, no fue hasta 2014 cuando consiguió ser propietario de un restaurante, Yakitoro.

Asimismo, mientras su prestigio como chef iba aumentando, también hacia breves intervenciones en los medios de comunicación. Después de presentar algunos espacios en el Canal Cocina y hacer varias colaboraciones en medios, consiguió dar el salto a la televisión nacional. En 2012 fue fichado por laSexta para ponerse al frente de la adaptación española de 'Pesadilla en la cocina', espacio que le ha convertido en uno de los personajes más reconocidos de la pequeña pantalla. En 2013 fue el presentador de 'Top Chef España' (Antena 3) y, desde 2018, conduce '¿Te lo vas a comer?' (laSexta).

Asimismo, ahora se encuentra al frente de otro nuevo formato para la cadena de Atresmedia. El martes, 23 de noviembre, el chef estrena 'Fuera del Mapa' en laSexta. En este nuevo programa, viajará por toda España para descubrir los lugares más espectaculares y escondidos de nuestro país. Además, lo hará junto a reconocidos personajes comoÁgatha Ruiz de la Prada, Javier Sardá, Juan del Val, Lorenzo Caprile, Roberto Leal, Mariló Montero, Raquel Sánchez Silva, Jordi Évole, Mamen Mendizábal, Antonio Resines, Karlos Arguiñano, Ana Guerra, Cayetano Martínez de Irujo, Lydia Valentín, Rozalén, Jorge Sanz oEva González.

El espacio, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Boomerang TV, cuenta con "16 entregas" y también podrá verse en ATRESplayer PREMIUM, tal y como ha contado el propio Alberto Chicote en una entrevista para COPE.





¿Cómo es resucitar? Ya que hace unos días difundieron una noticia falsa sobre tu fallecimiento...

Es maravilloso. Es una cosa de locos. El sentir que has vuelto a nacer, el resucitar... Es una cosa maravillosa. Me lo tomé muy mal cuando vi la noticia. Yo tengo dos padres de 80 años a los que les podía haber llegado la noticia o que alguien les dijese que su hijo ha muerto. Ante esto, te lo tomas mal. No puede ser de otro modo.

¿Qué podemos esperar de 'Fuera del mapa'?

'Fuera del mapa' es un programa en el que yo, como la persona que lo lleva durante todos los episodios, me encuentro con un invitado con el que tengo la oportunidad, para mí el privilegio, de poder conversar un día entero acerca de muchísimos temas que nos interesan. No somos un programa de aventuras, no somos un programa de viajes y no somos un programa de entrevistas, aunque parezca que somos todas esas cosas. Sin embargo, no lo somos. En este caso, recorremos unas diferentes rutas por este país, que solamente se pueden recorrer a pie, y vamos descubriendo temas de conversación en el que dos personas charlan y van encontrando esas cosas que nos van interesando a todos. No en formato entrevista. En torno a eso , hacemos el programa. Habitualmente, cuando se plantea una entrevista a una persona conocida, siempre tienes un tiempo muy limitado para intentar descubrir cosas. Con lo cual, lejos de conversar, tienes que pasar a preguntar y responder. Y nosotros hemos huido de este formato para irnos a esto que es la conversación.

Además de los personajes, las rutas también son protagonistas...

Nosotros lo que hacemos es recorrer rutas reales, que existen en nuestro país y cualquiera puede recorrer. De hecho, nosotros hacemos el dibujo, el mapa, el camino por donde se va... Para que cualquiera que vea el programa, si le apetece y le va a apetecer, lo pueda recorrer. Son lugares a los que solo puedes llegar caminando. Tendrás que ir por el sendero y vas a descubrir espacios maravillosos, paisajes que son una auténtica locura. El invitado y yo vamos recorriendo esta ruta a lo largo de un día completo. Empezamos a grabar por la mañana bien temprano y terminamos cuando se va el sol. El tener tanto tiempo para conversar, te da la oportunidad de tratar infinidad de temas que habitualmente, en una entrevista al uso, no se dan.









¿Qué invitado dirías que te ha sorprendido más a la hora de profundizar?

Sorprenderme con un invitado implicaría una preconcepción de cómo era un invitado u otro. No es tan una cuestión de sorpresa. Cada invitado me ha contado cosas diferentes porque son las que, habitualmente, no han contado previamente en otro tipo de entrevistas. Al surgir el programa en base a una conversación y no a una entrevista, lo que te vas a encontrar es que te van a sorprender cada uno de los invitados porque nos muestran un lado mucho más personal, mucho más humano, mucho menos profesional y mucho menos habitual de lo que uno conoce.

Si yo pregunto por Lydia Valentín, se conoce su lado deportivo porque ella es deportista, nuestra levantadora de peso más importante y porque todos la tenemos muchísima admiración. Sin embargo, aunque también hablaremos de su vida deportiva, hablaremos de muchas otras cosas que creo que habitualmente no se tratan al entrevista al uso

¿De cuál te llevas un buen recuerdo?

Sería injusto decir uno y dejar de nombrar al resto.

¿Con qué otro personaje reconocido te hubiera gustado contar en el programa?

Creo que podríamos hacer 'Fuera del mapa' durante 25 temporadas y no se nos agotaría nunca cualquier invitado que quiera compartir con nosotros unos cuantos kilómetros en una ruta por España. También me hubiese gustado mucho compartir este rato con Ferran porque es amigo mío, le conozco bien y porque creo que tiene tantísimo que contar, no solamente el haber revolucionado la cocina del mundo. Así que me hubiese encantado compartir una caminata con Ferran.









¿Habéis tenido dificultades a la hora de organizar las rutas por el coronavirus?

Una de las grandes ventajas de ir a grabar a un lugar donde la accesibilidad es mínima es que puedes grabar y, aunque todo el equipo nos hacíamos pruebas constantemente para saber que estábamos en perfectas condiciones, el poder recorrer todo el día unos parajes, casi siempre, exentos de las mascarilla, pues también supuso un privilegio. También es verdad que, cuando de pronto te encuentras con alguien, pues te la pones y ya está.

¿Alguna anécdota que se pueda contar?

En el segundo programa que emitimos con Mariló Montero, llegamos al final del programa, donde yo le tengo preparada una sorpresa a Mariló, y digamos que las cosas se me tuercen un poco. No te digo más.









¿Qué opinas de programas como 'MasterChef?

Todo lo que sea más cocina en la televisión, me parece lo mejor del mundo.

En 2017, ‘Pesadilla en la cocina’ tuvo que hacer frente a una demanda colectiva por parte de 23 restaurantes. Acusando al programa de manipular las escenas para perjudicar sus intereses, "generar enfrentamientos" entre los empleados e "inventarse pruebas" para demostrar que el negocio no cumplía las medidas de sanidad y que el comunicador se luciese. ¿Cómo te tomaste esto? ¿El programa es tal y como se ve en casa?

No hay que enfrentarse de ninguna manera porque no se llegó a producir esa demanda colectiva.