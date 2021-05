Mamen Mendizábal planta cara a un espontáneo que agrede al cámara de 'Más vale tarde': "Es una vergüenza"

Este lunes, tras informar de todos los sucesos de actualidad, haciendo hincapié en las últimas noticias de la pandemia, en plan de vacunación, las cifras de contagios o las medidas a tomar en la Comunidad de Madrid tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso,Mamen Mendizábal dio paso a un reportaje en el que un reportero de 'Más vale tarde' se trasladó a Granada para corroborar los "botellones" que se están celebrando cada noche desde que finalizó el Estado de Alarma.

"Nuestro compañero Rafa Ávila llega allí a grabar y esto es lo que ocurre", adelantaba la presentadora para dar paso al reportaje. En las imágenes emitidas por el programa de La Sexta se puede ver como Rafa Ávila, cámara del espacio, llega a la zona en la que las personas se reúnen para beber. En ese momento, uno de ellos se acerca a los trabajadores del espacio de Atresmedia y le impide realizar su trabajo, mientras le amenaza y hace amagos para agredirle.

"¡Qué no me grabas!, que no es legal venir aquí a grabar a la gente. ¡Qué no! Que no vengáis aquí a grabar a la gente sin mascarilla", exclamó el espontáneo para, acto seguido, golpear a la cámara y lanzar un puñetazo, lo que también afectó al profesional. En ese momento las imágenes se cortaron pero, segundos antes, se puede ver como el conflicto entre el cámara y el hombre continúa.

Tras ver las imágenes, el programa volvió a recuperar la conexión en directo y Mamen Mendizábal se encontraba muy cabreada en el plató. La presentadora se mostró muy indignada por lo sucedido con su compañero de La Sexta y no dudó en mandar un mensaje al espontáneo que había agredido al cámara.

"¿Qué no es legal grabar? Mire, grabar en la calle es legal en España.Lo que no es legal y está condenado, prohibido y multado es beber en la calle y, sobre todo, enfrentarse a las figuras de autoridad, que es lo que estábamos viendo. Es una vergüenza", sentenció la conductora del espacio, respondiendo así al hombre que amenazaba al programa y a todos los que se saltan las normas.









"La gente no va a tomar conciencia por sí misma"

"Lo que decíamos. Esto ocurría antes del coronavirus, no es nuevo. En Andalucía, especialmente en Granada Ciudad Universitaria, el punto de mira está puesto en la entrada y en la salida de los locales. Porque ya saben que allí, pueden abrir hasta las dos de la madrugada. Y, claro, la gente sigue bebiendo en la calle", informaba la colaboradora mientras se veían unas imágenes de calles plagadas de gente bebiendo.

"Si algo no está prohibido, la gente no va a tomar conciencia por sí misma de lo que tiene que hacer", decía una guardia civil de la zona al espacio, haciendo alusión a lo que sucede en las calles tras el fin del Estado de Alarma.

El primer fin de semana tras el fin del estado de alarma estuvo marcado por los desplazamientos de muchos ciudadanos que aprovecharon para hacer una escapada a la playa, a sus segundas residencias o a los pueblos. Además, lo que más se ha repetido, según se ha visto en el vídeo, son los botellones que ocupan las calles tras el cierre de la hostelería.