Mala Rodríguez y Nyno Vargas: "¿Por qué está permitido que el metro esté petado, pero no los conciertos?"

Nyno Vargas y Mala Rodríguez se encuentran promocionando su nueva colaboración, 'Toto'. El tema de ambos artistas fue lanzado el 9 de septiembre y, en tan solo unas horas, alcanzaron el número 1 en YouTube y más de medio millón de visualizaciones, obteniendo actualmente más de un millón de visitas en Spotify, por lo que se ha convertido en todo un éxito. Este triunfo lo han recibido como algo "muy bonito" y "una bendición".

Esta colaboración surgió de un sueño cumplido por Nyno Vargas, dado que, tal y como ha confesado, "siempre fue seguidor de la Mala y se imaginó una canción con ella". "Cuando tuve la oportunidad, le enseñé una propuesta y le gustó", ha asegurado.

De esta manera, ambos han conseguido unir sus estilos y crear un tema que se adapta perfectamente a los dos, creando un dueto que ellos mismos definen como "una pieza". "Ha habido una buena química, se siente una coherencia en la canción. Nos hemos integrado los dos en la película", ha opinado Mala Rodríguez. "Creo que los fans han sentido esa química, esa buena energía", ha añadido Vargas.

Además del ritmo del tema, el videoclip también ha resultado ser muy llamativo para sus seguidores, en concreto, por la aparición de Yiya, ex compañera del valenciano en 'Supervivientes', con quien protagonizó varios enfrentamientos. Sin embargo, a pesar de entender la "confusión" de los espectadores, el cantante ha querido aclarar que su relación fuera del reality es diferente: "Estuve conviviendo con Yiya dos o tres semanas después de terminar el concurso y es una buena chica, que, fruto de la situación, se le fue la pinza".

A raíz de este tema, Vargas también ha hablado de lo "bonita" que fue su experiencia en Honduras, durante su participación en el espacio de Telecinco: "Es una experiencia que ojalá pudiera vivir todo el mundo. Es muy duro pero también muy emotivo, saca lo mejor y lo peor de ti". No obstante, considera que él jugaba con la desventaja de no ser un personaje mediático, ya que "no quería entrar en polémicas".

Asimismo, La Mala también cuenta con una trayectoria en la pequeña pantalla, por su participación en diferentes formatos: 'Operación Triunfo', 'Vis a vis', 'La Voz'... "Me apetecía más escuchar lo que ellos tenían para enseñarme a mí. No me veía como una maestra", ha confesado, dejando claro que fue como una alumna más en La Academia. Acto seguido, la rapera mostró una sonrisa de oreja a oreja cuando tuvo la oportunidad de recordar su participación en 'La Voz', ya que se alegró mucho al descubrir que no era de "mentirijilla": "Yo pensaba que ya estaba hablado quien ganaba, pero no es así para nada. Lo dan todo, lo piensan mucho. Hay muchas emociones de verdad".

Después de hablar sobre su colaboración y sus experiencias televisivas, ambos comentaron algunos de sus proyectos futuros, como es el caso de Vargas, quien acaba de terminar la grabación de un docureality, además de otros trabajos en televisión "que no puede contar".

Su opinión sobre la gestión de la pandemia

Dejando a un lado sus trabajos, los artistas se mojaron y hablaron de cómo están viviendo la pandemia generada por la covid-19 y definieron la gestión que se está llevando a cabo como algo "absurdo". "Se está gestionando todo muy mal. Hay que buscar una solución para que haya una cultura segura y se puedan hacer los eventos siguiendo la normativa", ha opinado Vargas.

"Vas al Ikea y está todo petado, eso parece una fiesta", ha comentado la andaluza. "Igual, el otro di fui al metro y estaba lleno. Entiendo que la gente tenga que ir a trabajar o ver a su familia, pero ¿Por qué eso si está permitido y lo otro no?", se ha cuestionado el valenciano muy indignado.

Además de por afectar a su trabajo, ambos coinciden en que esta situación les priva de la parte emocional de su profesión. "No puedes ir con el público, no puedes presentarte en directo... Ni puedes organizar eventos en los que relacionarte con la gente, abrazarla...", ha asegurado La Mala. "El otro día me vino un chico muy emocionado, yo le veía que quería abrazarme... Y te sientes triste por lo feliz que hubiera sido el chaval si le hubiese podido dar ese abrazo", ha concluido el reggaetonero muy apenado.