Lydia Lozano: el error que marcó su carrera, su última gran pérdida y el origen de su baile 'chuminero'

Una de las colaboradoras más controvertidas de 'Sálvame' es Lydia Lozano. La periodista ha estado siempre en el dardo de los colaboradores del programa por su polémico pasado profesional así como por la ausencia de relación que Lydia mantiene con la gran mayoría de sus compañeros fuera de Mediaset.

Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Belén Esteban son algunos de los compañeros con los que ha tenido sus disputas la madrileña. Unas disputas, no en vano, que no han tenido nunca repercusión para Lydia fuera de su ámbito de trabajo, ya que en la calle es, y sigue siendo, una de las periodistas de ámbito social más queridas y admiradas. Lleva más de 20 años poniéndose ante los espectadores y es una comunicadora que vivió de primera mano el éxito tras su paso por el mítico programa del corazón 'Tómbola', el que se convertiría en el germen de 'Sálvame'.





El error de Lydia Lozano que ha marcado su carrera

La gran polémica que ha marcado su carrera como profesional tenía lugar hace ahora 15 años, en 2005, cuando Lydia 'anunció' en 'Salsa Rosa' una exclusiva que finalmente resultó ser falsa. En concreto, Lydia predicó por los diferentes platós televisivos que Ylenia Carrisi, la hija del cantante italiano Albano y Romina, estaba viva.





Lo último que se sabía de Ylenia en aquel momento es que esta había fallecido, en 1993 con 23 años, supuestamente en un acto suicida al lanzarse de un puente al río Misisipi. Carrisi fue vista por última vez en el área del Barrio Francés de Nueva Orleans. Un guardia de seguridad atestiguó que vio una mujer que encajaba con el aspecto de Carrisi saltando al río Misisipi. No fue hasta el 1 de diciembre de 2014, por voluntad de su padre, que un tribunal de Brindisi, declaró oficialmente que la muerte de la joven se había producido el 31 de diciembre de 1993.

El drama familiar que vivió tras la erupción de Cumbre Vieja

La periodista se convirtió en corresponsal de 'Sálvame' para narrar desde Cumbre Vieja cómo se desarrollaba la erupción. Lydia Lozano es natural de La Palma, por lo que la situación le tocaba de cerca y el trabajo que realizó adquirió un matiz muy especial.

"El domingo por la tarde tuve la suerte de estar con mi madre", arrancaba Lozano una de sus intervenciones a finales de septiembre, en la que revelaba que su madre había vivido el volcán del 49 y le había contado como la lava se come las casas. "Mi padre en el 71 cogió las cosas y dijo ‘esto tengo que verlo’ pero no fue tan devastador como el de ahora", contaba.









En este momento tan sincero, Lydia revelaba que la familia de su madre vive en El Paso, una de las zonas afectadas, por lo que la situación toca aún más de cerca a la colaboradora de 'Sálvame'. "Toda la familia de mi madre está en El Paso y está llegando ahora a Los Llanos y a Tazacorte que es donde está todo el futuro de los palmeros que son las plataneras", relataba Lozano, preocupada por su familia y el futuro laboral que les esperaba.

Su última gran pérdida: el fallecimiento de su hermano

A finales de marzo de 2021, Lydia Lozano atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de haber sido operada de urgencia de las cervicales a causa de un aplastamiento en la médula que le estaba produciendo hormigueo en las manos, la periodista ha tenido que hacer frente a la muerte de su hermano.









Lozano fallecía por coronavirus. El comunicador llevaba un mes ingresado en el hospital, pero, lamentablemente, no lograba superar el virus.

La compañera de Jorge Javier Vázquez siempre se mostraba muy reservada con su vida personal, sobre todo con la familiar. Es por esto por lo que no suele hablar de su familia, ni lo hizo para informar del estado de salud de su hermano. A pesar de ello, en varias ocasiones, sí manifestaba la admiración que sentía por Jorge.

¿Cómo surgió su 'baile chuminero'?

El baile 'chuminero' de Lydia Lozano surgió por casualidad, fruto de una broma de Jorge Javier Vázquez, pero es todo un clásico de las tardes de 'Sálvame'. La periodista, siempre que puede, se lanza a la pista y saca una sonrisa a sus compañeros y a la audiencia con esos bailes tan característicos.

'Sálvame', obligado a pedir perdón por unas desafortunadas palabras de Lydia Lozano sobre Barajas

A finales de julio de 2021, el endurecimiento de las medidas para evitar contagios por covid-19 a la hora de viajar en aeropuertos y espacios de intercambio de pasajeros era una de las tareas de prevención que más quebraderos de cabeza estaba provocando a los gobiernos de las naciones del mundo entero. Algo que continúa vigente meses después.

Este tema de controversia social también se hacía un hueco en el programa de las tardes de Telecinco gracias a una de sus más fieles colaboradoras, Lydia Lozano. La periodista denunció que la situación en el aeropuerto de Barajas era un caos. "Es impresionante. Es un verdadero caos. Por cierto, a mí no me pidieron los papeles de la covid-19 ni a la entrada ni a la salida, estoy indignada” remarcaba visiblemente molesta.

-Lydia Lozano: “El aeropuerto es un caos. A mí nadie me pidió los papeles del Covid ni a la entrada, ni a la salida” #yoveosalvamepic.twitter.com/xQrSUs7kwv — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 26, 2021

Su alegato no acababa aquí, sino que ha insistía en que “si yo vuelo con alguien que tiene Covid... Es que el avión iba petado. Y yo no me tengo que ir a Canarias a meterme en un hotel confinada por haber estado con un positivo. Tiene que ser a la entrada y a la salida”, reclamaba la periodista.

El debate se avivaba cuando sus compañeros, muy sorprendidos por las declaraciones de Lydia Lozano, no opinaban igual. "Yo viajo todas las semanas y siempre me lo piden, saliendo de Madrid y llegando a Canarias", aseguraba Anabel Pantoja.

Tras la pausa publicitaria, Paz Padilla se veía obligada a pedir disculpas después de que la Comunidad de Madrid se pusiera en contacto con la redacción del programa para aclarar lo que sucede en Barajas y cómo se debe de proceder en casos como los que exponían los distintos colaboradores. “La Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que ellos no pueden exigir pruebas ni papeles en Barajas porque no les compete a ellos, sino al Gobierno central. Es el Ministerio el que tiene que pedirlo. Eximimos a la Comunidad de Madrid”, explicaba la presentadora mirando a cámara.