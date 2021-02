¿Qué fue de Ximo Rovira, el presentador de 'Tómbola'?

Ximo Rovira vivió de primera mano el éxito. Hace más de 15 años que 'Tómbola', el programa que presentaba, nació. Corría el mes de marzo de 1997. En esas fechas, la televisión regional valenciana daba pistoletazo de salida a un formato que causaría sensación en España. En un principio, estaba ideada como una tertulia con cuatro periodistas y un puesto que iba rotando. Los personajes más destacados del panorama social concedían entrevistas personales.

Asimismo, para muchos este espacio se convertiría en el germen de 'Sálvame' pues allí colaboraban Lydia Lozano, Karmele Marchante o Jesús Mariñas. 'Tómbola' estuvo en antena 7 años, convirtiendo a Rovira en uno de los presentadores más reconocidos de la televisión en España. Esto tiene una razón fundamental: el programa pasó a emitirse en las televisiones locales de todo el país, aglutinando a millones de espectadores ante la pequeña pantalla.

Chabeli Iglesias, Belén Esteban o Pocholo pasaron por un plató que ya forma parte de la historia de la televisión, tal y como ha contado la revista Semana. Un formato que no dejó indiferente a nadie por las escenas que allí se vivieron. "Lo peor fue estar en el ojo de huracán de las criticas, que fueron muy politizadas. La televisión valenciana siempre fue un espacio de pelea política de trinchera", aseguraba.

Cuando el programa desapareció, también la televisión sufrió un cambio. Muchos formatos trataban de copiar 'Tómbola': 'Salsa Rosa' o 'Donde estás Corazón' fueron algunos de ellos, también con un éxito destacado.

¿A qué se dedica ahora el periodista?

Tras ese torbellino que fue 'Tómbola', Ximo Rovira probó suerte en Antena 3 con programas como 'Impacto Total', 'A3Bandas' y 'Vaya Par' sin mucho éxito.

Actualmente, el periodista valenciano sigue dedicándose al mundo de la comunicación en su tierra y así recordaba esa etapa tan comentada de lo que significó 'Tómbola': "No me importa, aunque hace ya 14, casi 15 años que terminó. Pero lo asumo y me halaga porque tuvo mucha repercusión. Afortunadamente he tenido otros proyectos antes y también después. Doy fe que hay vida después de Tómbola". Actualmente se encuentra en Levante TV con el espacio 'Valencia en Directo' y 'El Arroz de Ximo'.

En una de sus entrevistas más recientes reconoce no aguantar 'Sálvame' más de cinco minutos y estar arrepentido de algunas cosas que habían ocurrido en plató con él presente.