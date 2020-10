Los motivos por los que Pérez-Reverte reconoce que Sánchez le tiene fascinado

Este sábado, el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte fue entrevistado por Iñaki López para 'La sexta noche' en un hotel madrileño días antes de su emisión en directo. En la entrevista, el escritor desarrolló su opinión sobre cómo está el país y sus ciudadanos, así como las personas que los dirigen y el contexto en el que nos marcamos.

Aunque no quiso entrar a valorar la gestión que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la covid-19, haciendo caso a una promesa que hizo a comienzos de la pandemia, el escritor sí quiso contar su última novela que trata una nueva historia de la Guerra Civil española.

Además, Pérez-Reverte quiso valorar la figura política de Pedro Sánchez, a quien reconoció admirar por su capacidad de pasar paso a costa de que otros tengan que abandonar el puesto en el que estaban antes de que él llegase. Puso como ejemplo a Mariano Rajoy y al socialista Alfonso Guerra.

Sus palabras sobre la clase política

Pero una de las principales partes de la entrevista que ha sido emitida este sábado ha estado centrada en nuestra clase política y en cómo están afectando el día a día de los ciudadanos. A su juicio, "hay una irresponsabilidad enorme en la política española" que viene motivada porque los dirigentes de la actualidad son unos meros "analfabetos políticos".

.@perezreverte"La educación en España ha desaparecido, no estamos creando ciudadanos lúcidos y críticos. Cuando un ciudadano no tiene una base crítica se puede creer cualquier discurso sin discutirlo" #L6Ncontrastes — laSextaNoche (@SextaNocheTV) October 17, 2020

De esta forma tan contundente, el novelista acusa a la clase política de ser el responsable de que exista una falta de conocimiento de nuestro país, tal y como él denuncia y por el que precisamente argumenta escribe este libro. "Cuando no existen doctrinas políticas sólidas, lecturas y conocimiento del mundo", le ha dicho al periodista vasco en este sentido. "La educación en España ha desaparecido, nos estamos creando ciudadanos lúcidos y críticos. Cuando un ciudadano no tiene una base crítica se puede creer cualquier discurso sin discutirlo", ha apostillado.

Por todo esto, el escritor critica que la clase política del país utilice palabras y expresiones que luego confunden a la gente. "Están manejando con una alegría enorme conceptos muy peligrosos y complejos para un público que por otra parte no está preparado". Eso es lo terrible, porque la educación en España ha desaparecido, no estamos creando ciudadanos lúcidos y críticos, estamos creando otra cosa", ha lamentado.

Pérez-Reverte ha reconocido que Sánchez le tiene "fascinado" y que no se pierde ninguna de sus intervenciones públicas. "Le importa todo un huevo de pato, es inmune a las hemerotecas", comenta. Además, le calificó duramente de "ambicioso", "sin escrúpulos", "valiente" y "un 'killer'". "Los ha matado a todos, y a los que no los ha matado los va a matar", aseveró. "Mató a Rajoy, a Felipe González, mató a Alfonso Guerra, al rey, si puede. A Pablo Iglesias no, porque lo necesita, pero luego lo matará",

Al mimo tiempo Pérez-Reverte reconoció que "como novelista, es un personaje extraordinario, en este país de moñas, mediocre, este tío tiene agallas y le importa un carajo todo. Soy un fan de la Guardia Civil, de Leo Harlem y de Pedro Sánchez", ha concluido.

