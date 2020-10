Pérez-Reverte explica sin pelos en la lengua lo que piensa de Pedro Sánchez en 'La Sexta Noche'

El polémico y reconocido periodista, Arturo Pérez-Reverte, ha sido uno de los invitados de este sábado en 'La sexta noche'. Este espacio de Atresmedia se dedica al análisis y a la información sobre la última hora de la actualidad con diversas voces, así como a entrevistar a personas que son relevantes en la sociedad española.

En esta ocasión, la entrevista que ha pivotado el programa en pleno 'prime time' ha sido la del escritor Pérez-Reverte, que con más de dos millones de seguidores en las redes sociales como Twitter emite opiniones sobre la actualidad que no dejan títere con cabeza. En esta ocasión, el elegido ha sido Pedro Sánchez. No es la primera vez que emite opinión sobre el presidente del Gobierno en 'La sexta noche', pero a diferencia de estas ocasiones, en esta no se esperaba que Sánchez diera a conocer su opinión personal sobre él, tal y como había anunciado previamente en sus redes sociales.

Su visión sobre Pedro Sánchez

En la entrevista que ha sido hecha por el presentador del programa, Iñaki López, ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le está sorprendiendo durante estos últimos meses. "Me tiene fascinado. Es asombroso, no me pierdo una intervención suya. No le importa nada, le importa un huevo de pato. Es inmune a las hemerotecas, es ambicioso, sin escrúpulos, ambicioso, valiente. Es un 'killer'", ha dicho en 'La Sexta'. En este sentido, el escritor ha hecho hincapié en que Sánchez ha llegado a 'matar' políticamente a González, Guerra, Rajoy y en los próximos meses, prevé que hará lo mismo con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

No es la primera vez, sin embargo, que Pérez-Reverte ha ofrecido palabras sobre Sánchez. En una entrevista de hace meses en el mismo programa, el escritor recalcó otro de los aspectos del actual presidente del Gobierno. "Tiene esa falta de escrúpulos que caracteriza al político de raza. A Pablo Iglesias lo toreó por los dos pitones y luego le robó la cartera. Y ahora se la a robar a Errejón. No digo que sea bueno o malo, ¿eh? Igual nos lleva al abismo que a la gloria. No tiene escrúpulos y es capaz de mentir con absoluta naturalidad. En este sentido concreto, comparados con él, los otros son unos mediocres... Unas moñas", explicó en aquella ocasión.

