Los espectadores estallan contra 'La Ruleta' y Jorge Fernández por su error en directo: "Se ha hecho trampa"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco al sumar sobre un 14% de share.

Es por esto por lo que la audiencia se encuentra muy expectante y pendiente de cada detalle sobre lo que pasa en el espacio. Como consecuencia, en espectador utilizó sus redes sociales para señalar un error cometido por parte del programa a la hora de desarrollar uno de los paneles. Todo surgió cuando Raúl, uno de los concursantes, se hizo con la victoria tras resolver el panel rápido.

Tal y como dictan las normas del concurso, cuando un participante acierta el panel rápido debe tener el turno en el siguiente panel e iniciar él la jugada. A pesar de ello, esto no sucedió así y fue otra concursante quien comenzó a decir las primeras consonantes del siguiente panel. Esto hizo saltar las alarmas de los espectadores, quienes se mostraron enfadados con el programa por el error que cometieron con la mecánica del concurso. Así lo demostraron a través de Twitter.









El enfado de los espectadores

“No entiendo que haya acertado ‘parque’ Raúl pero el siguiente panel lo haya empezado Úrsula. ¿Lo podríais explicar?”, “Menuda cagada del programa. Le tocaba a Raúl”, “Vaya fallo. Jorge no se entera, montón de fallos. Aplícate que llevas muchos años”, “¿Y el VAR? ¿Estaban dormidos?”, “¿Pero el que adivina la palabra, no empieza a jugar? El público no avisa, el rulevar no existe, Laura florero, y Jorge tiene últimamente muchas lagunas”, se quejaban.

Incluso parte del público acusó al programa de Antena 3 de hacer “trampas” y mostrar favoritismos con los concursantes: “Hoy se ha hecho trampa en el programa, le han robado el turno ilegalmente a Raúl, y lo ha hecho el programa y sus trabajadores, es denunciable” o “Qué pasa, que nadie se da cuenta o es que hoy hay enchufe, el programa está grabado y lo pueden rectificar, se ve que todos son ciegos”.

“Sois una vergüenza ¿Para que existe el rulevar? ¿Todas las cámaras que hay ahí? Y el concursante sin decir nada. Que lo de parque era una prueba de velocidad. Es que flipo”, “El concursante no ha dicho nada porque la mayoría de los concursantes que llevan han visto antes el programa, como mucho, 3 veces, así que él, lo que le digan”, “Le acabáis de 'robar 'el turno a Raúl. Después de adivinar Parque le tocaba a él, no a Úrsula”, “¿Nadie va a dar explicaciones de la equivocación del presentador?”, agregaban.

Hoy se ha hecho trampa en el programa,le han robado el turno ilegalmente a Raúl, y lo ha hecho el programa y sus trabajadores, es denunciable. — Vicenç sabates lopez (@SabatesLopez) January 14, 2022





Menuda cagada del programa. Le tocaba a Raúl. — Miau-drastra (@_Modo_Avion_) January 14, 2022

¿Y el VAR? ¿Estaban dormidos? — lorenasainzmartinez (@lorenasainzmar1) January 14, 2022

El concursante no ha dicho nada porque la mayoría de los concursantes que llevan han visto antes el programa, como mucho, 3 veces, así que él, lo que le digan. — lorenasainzmartinez (@lorenasainzmar1) January 14, 2022

Eso mismo les he dicho yo en Instagram, ke pasa ke nadie se da cuenta o es ke hoy hay enchufe, el programa está grabado y lo pueden rectificar, se ve ke todos son ciegos — Asunción Marin (@nardosinfinitos) January 14, 2022

Nadie va a dar explicaciones de la equivocación del presentador? — rosa garcia (@rosagar32990177) January 15, 2022