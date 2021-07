Los espectadores de Cuatro se percatan de un llamativo detalle: Almeida se cuela en 'First Dates'

'First Dates' es un programa para encontrar el amor en el que dos personas, tras pasar por un cuestionaron de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas en un escenario que figura ser un restaurante. El programa presentador por Carlos Sobera lleva formando parte de la parrilla de Cuatro desde hace ya cinco años, por lo que ha tenido tiempo se sobra para regalar llamativos momentos que se han convertido en historia de la televisión.

El formato cuenta con personas muy diferentes y peculiares, por lo que, en ocasiones, las citas pueden acaban en desastre o acaparadas por sorprendentes episodios. De igual manera que hay personajes concretos que pueden llamar la atención de los espectadores. Es por esto por lo que el programa de Cuatro es uno de los más comentados en redes sociales.

Esto es lo que ha pasado este miércoles. Como es habitual, Sobera recibió en la puerta del restaurante a la pareja. Fue entonces cuando el comunicador presentó a Nacho, un hombre de 55 años que acudió al programa con la única intención de encontrar el amor. No obstante, lo que llamó la atención de todos los presentes y parte del público fue su físico. Según aseguraron los espectadores en redes sociales, presentaba un gran parecido con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la Comunidad de Madrid.

El comensal asistió a la cena con una camisa, gafas y un peinado muy similar al que luce Almeida. Además, ambos son nacidos en Madrid. Incluso los usuarios de Twitter señalaron que también presentaban cierta similitud en sus atributos físicos. Nacho reconoció estar abierto al amor, otro hecho que también comparte con el político del PP.









"Martínez-Almeida buscando pareja en First Dates"

El alcalde de la capital siempre se ha caracterizado por su naturalidad y gran sentido del humor. Aprovechando su manera de recibir los comentarios, siempre ha sido preguntado por su soltería, incluso en los programa de televisión. Almeida siempre responde de la misma manera y en 'El Programa de Ana Rosa' reconoció que, desde que es alcalde, ha "despertado un interés en las mujeres que no suponía que tuviera". Al igual que reconoció que prefiere ligar por "el método tradicional".

Pablo Motos volvió a sacar el tema cuando le entrevistó en 'El Hormiguero' y el alcalde del PP confesó que no tiene novia y que no entiende "la obsesión" por buscarle una. Sin embargo, se mostró muy dispuesto a encontrar el amor, incluso bromeó con poner su número de móvil en pantalla. Su fama como político que sigue soltero a sus 46 años ha provocado que le hayan tentado en varias ocasiones para participar en 'First Dates'. Por este emotivo, las similitudes entre Nacho y el alcalde no dejaron de revolucionar las redes sociales.

"Literalmente, Almeida en First Dates", "Es su doble", "Martínez-Almeida buscando pareja en First Dates", "¿Almeida de incógnito en first dates?" o "Almeida se ha teñido y se ha ido a First Dates a encontrar el amor. Y encima le ha tocado con una charo al pobre...", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

