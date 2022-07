Lorena García señala lo que nadie ha visto de las imágenes captadas por la cámara en directo: "Por cierto..."

Lorena García ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'. La comunicadora cogerá las riendas del programa los próximos meses en sustitución de Susanna Griso, quien se encuentra de vacaciones veraniegas. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania, el notable aumento de contagios por coronavirus y los casos por viruela del mono, el programa dedicó parte del espacio a lo sucedido en un pueblo de Madrid.

En este momento, la presentadora ha protagonizado un curioso momento al señalar lo que nadie había visto en las imágenes captadas por el equipo de Antena 3. El programa se ha desplazado hasta Opañel (Madrid), dado que es un pueblo en el que los vecinos se encuentran viviendo una difícil situación que han tenido que denunciar públicamente por las condiciones en las que llevan viviendo ya una temporada.

Aprovechando la presencia de las cámaras, los afectados aseguraban que vivían entre basura, malos olores y peleas, entre otras cosas. Según han señalado ellos mismos, todo esto comenzó a ocurrir cuando un grupo de personas sin hogar se mudaron allí, ya que, presuntamente, no respetan a los vecinos durante la convivencia.

“Lo que no podéis es aquí me planto, aquí cago, aquí meo, aquí como. La mayoría llevamos más de 30 años en el barrio y no pasaba esto”, se quejaba una vecina. Todos ellos han reconocido estar “muy indignados” y han comunicado a la presentadora que está situación ya roza la “inseguridad e insalubridad”.









"Es también llamativa como pueden ver"



“Orinan aquí, un olor insoportable, defecan…”, se quejan los vecinos tras reconocer que ya no solo les molesta el ruido de las peleas, sino que también hacen sus necesidades en un parque en el que juegan los niños de la zona. “Es una situación insostenible y es una situación muy violenta”, aseguran, aparentemente desesperados.

Además, las cámaras del programa han captado una pintada que habían hecho en la fachada después de que el propietario de la vivienda intentara frenarles los pies. “¿Han sido estas personas que han señalado a alguien que les ha denunciado?”, preguntaba la conductora del espacio sin dar crédito.

“Sí, en el piso de arriba vive un menor y, justamente, su habitación da a este asentamiento, por lo que tiene que ver imágenes como trapicheos de drogas y por esta situación de la que se han quejado en medios de comunicación, el otro día apareció escrita la palabra chivato y también hay vídeos de cómo miccionan justo allí”, aclaraba la reportera del espacio de Antena 3.

Mientras la periodista seguía informando, García parecía fijarse en un detalle y no dudó en señalárselo a los espectadores. “Encima señalan y para fastidiar… Por cierto, la falta de ortografía es también llamativa como pueden ver”, soltaba la presentadora al ver que habían escrito “chivato” en vez de “chivato”.