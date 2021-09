Lorena Castell confiesa el incidente que ha sufrido tras las cámaras en 'Zapeando': "He ido al baño..."

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Esta vez, ha sido Lorena Castell quien ha compartido una incómoda anécdota que ha sufrido tras las cámaras.

"Tal vez, los más observadores, os habéis dado cuenta de que Lorena ha mudado de piel. Podemos ver que ha cambiado su 'outfit'", comenzaba señalando Dani Mateo tras la pausa publicitaria, ya que su compañera se había cambiado de ropa durante los anuncios. "He cambiado de 'outfit', la verdad. Con lo mona que yo me veía...", reconocía Lorena Castell. "¿Qué ha pasado?", quisieron saber sus compañeros. "Que he ido al baño y no había nadie...", comenzaba contando hasta que fue interrumpida por el presentador, que enseñaba el mono que la colaboradora vestía antes de la publicidad.

"Esto es lo que queda del mono de Lorena... ¿Qué ha pasado, Lorena?", le preguntó el conductor del espacio, consciente de lo que había pasado, pero queriendo que lo compartiese con los espectadores. "A ver... Pues que lo he reventado", confesaba entonces Castell. "A ver, es mi talla. Lo que pasa es que estas cremalleras... En cuanto me he subido el mono...", explicaba tras reconocer que se ha "reventado" cuando ha "metido el 'booty', que puede ser que ahora esté más lustroso". "Pues nada, cuando he subido de culo, ha dado baja de pecho. Entonces, me he quedado desnuda", reconocía.

"Cuando gané 10 kilos, fui a vestuario y les dije que había que hacer algo con las cremalleras. Están todas rotas...", bromeaba el presentador. "Que no soy yo, que es la prenda ¿Qué culpa tengo yo?", aseguraba Castell entre risas, respondiendo a las acusaciones de Mateo sobre la posibilidad de que haya subido de peso.









La profesión oculta de Lorena Castell

Asimismo, la colaboradora también sorprendió a sus compañeros al desvelar a qué se dedicaba antes de hacerse un hueco en la televisión. "Aunque pueda parecer que es buena idea que un cangrejo te muerda la lengua, no lo es. Los cangrejos son muy vengativos", comentaba Thais Villas sobre un vídeo en el que una joven se dejaba agarrar la lengua por las pinzas del animal. "Si se quiere hacer un piercing, ya tiene el agujero hecho", agregaba. "¿Os habéis hecho alguna vez un piercing en la lengua?", quiso saber Valeria Ros.

"¡Yo hacía piercings!", exclamaba Castell, desvelando que, antes de hacerse un personaje reconocido, se dedicaba a ello. "La gente venía, y pagaba para que se los hiciera", contaba, dejando muy sorprendidos a sus compañeros. "Gente de Barcelona a la que os he hecho un piercing, escribid al programa. Habrá gente", bromeaba.