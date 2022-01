López Acuña habla habla claro sobre lo que va a ocurrir con la incidencia en España: "Lo más probable"

España encadena varios días de descenso de la incidencia acumulada. Una tendencia que para la ministra de Sanidad, Carolina Darias, supone haber alcanzado el pico máximo de la sexta ola y que hemos conseguido "doblegar la curva".

También este sábado, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha confirmado que se aprecia una "ligera tendencia descendente" de la pandemia, que se puede apreciar en los datos de los últimos días después de once semanas seguidas de crecimiento de la incidencia acumulada, que ha llegado a ser siete veces más alta que la registrada hace un año.

Una serie de circunstancias que, desde luego, nos dan un pequeño respiro. No obstante, todos los expertos y las autoridades recuerdan que no hay que relajarse y es necesario seguir acogidos a las medidas de seguridad. Una sexta ola marcada por la variante ómicron que no solo ha afectado a nuestro país, sino prácticamente a todo el mundo. Una situación que ha analizado el epidemiólogo y exdirector de la OMS, Daniel López Acuña, quien hizo un breve análisis de la situación en los Informativos de Antena 3.





En relación con la decisión de Dinamarca de eliminar por completo todas las restricciones frente a la covid-19, Acuña asegura que es "precipitada" y ha asegurado que "queremos normalizar la vida antes de que se normalice la pandemia".

López Acuña habla alto y claro sobre lo que va a ocurrir con la incidencia acumulada en nuestro país

El epidemiólogo quiso centrarse así en la evolución de la pandemia de coronavirus en nuestro país, prestando especial atención a todo lo relacionado con la sexta curva. A su juicio, no se trata de una ola que vaya a terminar "rápidamente". Seguidamente, quiso hablar de lo que va a ocurrir con la incidencia acumulada, tanto en nuestro país como en otros territorios: "Lo más probable es que no ocurra en España, ni en muchos otros países de Europa, lo que sucedió en Sudáfrica de una caída más drástica de la incidencia".

En este sentido, López Acuña aseguró que la incidencia se encuentra, actualmente en una "meseta", una pequeña fase de estabilización, por lo que el descenso de la incidencia va a ser "muy gradual".

Por este motivo, no considera que levantar restricciones, como lo ha hecho Dinamarca, sea apropiado: "Es prematuro y no nos ayuda a acortar la duración de la sexta ola", ha reprochado.





En último lugar, y al ser preguntado por la posibilidad de crear vacunas específicas contra las distintas variantes de la covid-19, López Acuña aseguró que "la clave está en que las nuevas formulaciones de vacuna contemplen también la información de nuevas variantes". En este sentido, el exdirector de la OMS no ve claro "la idea de una vacuna monovalente, únicamente para ómicron", aseguró sobre las intenciones de Moderna de desarrollar un compuesto específico para atajar esta variante.

"Tenemos que tener vacunas que van recogiendo la información de las variantes que surgen para que tengan eficacia contra el virus que está circulando", concluyó el epidemiólogo.