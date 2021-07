Lluvia de críticas a 'Viva la vida' por lo que pasa en directo con Antonio David Flores: "Boicot"

Rocío Carrasco es la absoluta protagonista de la nueva temporada de Telecinco. Hace unos meses, acaparó todos los medios de comunicación y revolucionó el mundo de la televisión con sus testimonios en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Esto se debe a que rompió su silencio tras más de 20 años sin pronunciarse sobre los que de verdad pasó en su matrimonio con Antonio David Flores y el motivo por el que se separó de su familia.

Su vuelta revolucionó por completo Mediaset, ya que su denuncia a su exmarido por malos tratos hizo que 'Sálvame' decidiese despedir a quien era su colaborador. Al igual que las diferentes opiniones que se plantearon sobre su verdad provocó conflictos tanto entre colaboradores como entre programas, ya que dio pie al enfrentamiento entre 'El Programa de Ana Rosa' y el programa producido por La Fábrica de la Tele. Por si fuera poco, todo esto ha desencadenado en que 'Sálvame' ha decidido fichar a Rocío Carrasco como nueva colaboradora, por lo que su presencia ha dejado de ser puntual.

Como consecuencia, todos se encuentran muy expectantes ante cualquier movimiento o declaración por parte de su protagonista, su exmarido o su hija, Rocío Flores. Sin embargo, el ex Guardia Civil se encuentra alejado de las cámaras desde su despido. A diferencia de su hija, quien trabaja actualmente como colaboradora en 'El Programa de Ana Rosa' y 'Supervivientes', por lo que ellas son las que más voz están teniendo al respecto.

Aunque han pasado varios meses desde que Antonio David desapareció, nadie ha sabido nada de él hasta ahora. El ex colaborador reapareció en televisión con motivo del fallecimiento de Mila Ximénez, ya que quiso despedirse de quien fue su compañera también en 'Gran Hermano'. Desde entonces, sus apariciones han comenzado a ser más recientes y concedió una entrevista para un canal de YouTube.

Ahora, ha dado sus primeras declaraciones a 'Viva la vida'. El programa presentado por Emma García vendió como exclusiva las únicas declaraciones de Antonio David sobre el fichaje de Carrasco para 'Sálvame'. "Ya no veo 'Sálvame', ya iremos viendo como se van solventando las cosas", se limitó a decir el entrevistado. No obstante, a muchos nos les sentó demasiado bien que Telecinco volviese a dar voz a Antonio David.

Conscientes de lo que podía suceder, el programa de Telecinco quiso aclarar sus intenciones: "Nuestro objetivo era constatar cómo han sido esas primeras horas de Rocío Flores fuera de cámara tras enterarse de que, a partir de ahora, trabajará muy cerquita de su madre". Esto pudo comprobarse al ver que la reportera no hizo intención de preguntarle por las acusaciones que su exmujer ha hecho contra él y se ciñó a hablar de la nueva incorporación de Telecinco.

"Voy a prepararle de comer a mis hijos", dijo Antonio David antes de escabullirse. A continuación, el programa pudo hablar con Rocío Flores del tema. "Pues así está el tema. Antonio David, lógicamente no ve Sálvame. Tampoco esperábamos que lo viera después de todo lo que está pasando", reaccionó la presentadora al acabar el vídeo tras señalar que era la primera vez que el ex colaborador se paraba a hablar con un programa de Telecinco.

De pronto, las redes se inundaron con críticas y no tardaron en hacer referencia a la "hipocresía" de Telecinco por permitir dar visibilidad a una persona que había recibido tales acusaciones. "No hay medias tintas: o la televisión sirve para denunciar la violencia de género y para apartar a los maltratadores, o sirve como cómplice del maltrato. Si sirve a los dos cometidos, sirve al maltrato", se quejó la periodista Pilar Rahola desde su cuenta de Twitter. De la misma manera, más quejas ocuparon los redes sociales, incluso hicieron Trending Topic lo sucedido bajo #BoicotVivaLaVida.

No hay medias tintas: o la televisión sirve para denunciar la violencia de género y para apartar a los maltratadores, o sirve como cómplice del maltrato. Si sirve a los dos cometidos, sirve al maltrato. #BoicotVivaLaVida #YoSiTeCreo #RocioCarrascoNoEstasSola #rocioseguirviva

A ver si de una vez damos ejemplo en los medios de comunicación con 0 cobertura a personajes que no se merecen ni un minuto de atención, como el ser.. #BoicotVivaLaVida

Esta cadena siempre ha demostrado que no les importa nada ni nadie, solo tener contenido y audiencia, y no me cansaré de repetirlo. ¿De qué sirve dar visibilidad a este grave problema que hay en la sociedad si le siguen dando voz a maltratadores en la tv? #BoicotVivaLaVida