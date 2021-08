Lluvia de críticas contra 'Ya es mediodía' por el garrafal error que cometen al hablar de Pedro Duque

Hace unos días, Omar Montes revolucionó las redes sociales con las declaraciones que dio en una entrevista para 'El Mundo' y en la que hacía referencia a Jeff Bezos "Esta feo que lo diga yo, pero soy el número uno de la música. Los de Amazon me han elegido entre todos los artistas de España para grabar su primera serie a nivel mundial, porque se va a emitir en 170 países. No es un capricho mío. Es que las altas esferas me dan su bendición", declaraba el cantante en el mencionado medio con su habitual toque de humor, dejando claro que es consciente de su alcance y entiende el motivo por el que le han ofrecido su propio documental.

Asimismo, antes de terminar la entrevista, aprovechando su actitud alegre y bromista, cedió a la petición de dar una "exclusiva mundial con su poquito de realismo mágico". "Jeff Bezos, el dueño de Amazon, quiere que sea uno de los tripulantes en su próximo viaje espacial. Me escribió un privado por Instagram, porque tenía en su playlist mi canción La rubia, me lo propuso y acepté", comentaba Montes.

"Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente. No voy a negar que tengo miedo, porque he visto la película Interestelar y los agujeros de gusano me imponen muchísimo. Pero quiero ser el segundo español que vaya al espacio tras Pedro Duque, así que vamos pa'encima", zanjaba el cantante.

Dado el revuelo por estas palabras del exconcursante de 'Supervivientes', 'Ya es mediodía' quiso transmitir esta noticia como la gran exclusiva con la que abrir el 'Fresh'. “Atentos porque España está a punto de hacer historia en su carrera espacial”, comenzaba diciendo Verónica Dulanto, copresentadora del programa de Telecinco junto a Marc Calderó, hasta que Sonsoles Ónega vuelva de sus vacaciones.





“Solo un español ha tenido ocasión de pisar la luna. Se trata ya lo saben del ex-ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque“, agregaba la presentadora, pronunciando así las palabras que pondrían Twitter patas arriba y por las que sería muy criticada. “Pues bien, hay otro que puede seguir sus pasos. Un hombre muy conocido en este país podría estar a punto de ser elegido el segundo español en pisar el satélite. ¿Quién creéis que puede ser?”, preguntaba para crear más expectación.

"Un poquito de más rigor informativo, por favor"

“¿Quién puede ser? Yo si digo ya Amador Mohedano…”, se les escuchaba bromear a Calderó, dado que acababan de hablar sobre la expareja de Rosa Benito y su intención de retomar su relación. “A la luna lo voy a mandar yo”, contestaba Benito, colaboradora habitual del espacio, entre risas. “No, Amador ya te digo que no es. ¿Alguna quiniela?”, insistía Dulanto. “Bueno, pues nada averiguamos en 3,2,1 quien es el segundo español en pisar la luna”, anunciaba la conductora del espacio para dar paso a un vídeo que confirmaba que se trataba de Omar Montes.

Esta noticia provocó que muchos usuarios de las redes sociales bombardearan a 'Ya es mediodía', ya que afirmaron que Pedro Duque fue el primer español en pisar la luna, algo que el ex-ministro desmintió en una entrevista hace años. “Más de la mitad de los españoles creen que he pisado la luna”, decía Duque en la mencionada entrevista. Por este motivo, multitud de críticas fueron lanzadas contra el programa de Telecinco.

“Pedro Duque nunca ha pisado la luna. De nada fieras”, “Grandes periodistas. Que no van a la luna, van al espacio”, “Ningún español ha pisado la luna porque hace años que no va nadie, analfabetos” o "Pedro Duque jamás pisó ni estuvo en órbita de la luna. Estuvo en la estación internacional, que es muy diferente. Un poquito de más rigor informativo, por favor", se quejaban.

Pedro duque nunca ha pisado la luna #YaEsMediodia803



De nada fieras. — El Sonao (@MuySonao) August 16, 2021

Grandes periodistas. Que no van a a la Luna, van al espacio. Ni Pedro duque la ha pisado. Desde 1972 no han vuelto a la Luna. #YaEsMediodia803 — Fernando Sanchez (@sanchezfer6) August 16, 2021

Los presentadores de chinchinpum estos diciendo que Pedro Duque ha estado en la luna, A ver confunden el espacio con el satélite y que Omar Montes quiere ir? Vigente del verbo, ningún español ha estado en la luna porque hace años que no va nadie..analfabetos!!!#YaEsMediodía803 — Mari (@yamari101) August 16, 2021

@astro_duque JAMÁS pisó ni estuvo en órbita de la luna.

Estuvo en la estación internacional, que es muy diferente.

Un poquito de más rigor informativo, por favor.@yaesmediodiatv@telecincoes@mediasetcompic.twitter.com/ku7u65vy6S — Alfonso Martos (@AlfonsoMartos1) August 16, 2021