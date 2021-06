Lluvia de críticas contra 'MasterChef' por lo que hacen Jordi Cruz y Pepe en una valoración: "Muy racista"

La noche del martes, 'MasterChef' regresó a la parrilla de TVE y se mantuvo en su línea con un 15,3% de share. De la misma manera, como ya se ha convertido en algo habitual, el talent culinario volvió a ser criticado en redes sociales. Los fieles espectadores se muestran muy descontentos con el horario del programa, ya que termina a altar horas de la noche. Esta es una queja que se repite cada noche de emisión desde la temporada pasada. Sin embargo, esta vez, el formato también ha sido acusado de "racista", una crítica que ya se ha hecho varias veces a lo largo de esta edición.

Esta entrega estuvo plagada de tensión, ya que en la primera prueba, sin esperarlo, los concursantes se jugaban el pin de la inmunidad. Tras elaborar sus recetas planeadas para un viaje en tren, Fran, uno de los participantes más queridos tanto por el jurado como por los espectadores y los compañeros, fue el ganador. Después, todos pasaron a participar en la prueba por equipos, la que resultó ser todo un desastre.

Esta vez, los capitanes no fueron los mejores de la prueba anterior. Fue Carlos Maldonado quien seleccionó a los dos concursantes que se pondrían al frente de las cocinas de su restaurante. María y Jiaping fueron las elegidas y ambas tomaron las riendas de los cocinados. El cocinado fue todo un desastre, incluso el ganador de 'MasterChef 3' y único aspirante ganador de una Estrella Michelín, tuvo que echarles una mano para poder sacar los platos.





Por este motivo, las valoraciones tras la prueba de exteriores fueron muy duras. Carlos Maldonado no dudó en hacer hincapié en su falta de organización a pesar de ser el invitado, mientras que Pepe, Jordi Cruz y Samantha se mostraban muy decepcionados. Fue el chef invitado quien eligió al equipo ganador y se decantó por el equipo azul, capitaneado por Jiaping. A lo largo de la prueba, el jurado quiso aportar un toque de humor con unas bromas que terminaron por desagradar a la audiencia, lo que también se repitió en la valoración.

Tras dar la razón a María con que no había sabido gestionar las elaboraciones, el jurado destacó el trabajo de la capitana del equipo azul y coincidió en que lo había hecho muy bien para haber sido su primera capitanía. "Siendo tu primera capitanía me has sorprendido gratamente", le alabó Cruz.

Sin embargo, también le recriminaron el caos de la cocina durante la prueba, pero reconocieron que "la serenidad de Jiaping se ha contagiado a sus compañeros", lo que les ayudó a sacar el trabajo adelante. El polémico momento llegó cuando Jordi y Pepe comenzaron a hacer imitaciones en chino para valorar positivamente a Jiaping.









"Te voy a decir lo que pienso de tu capitanía en el buen cantonés"

"Jiaping, te voy a decir lo que pienso de tu capitanía en el buen cantonés ¿Mandarín verdad?", comenzó diciendo Jordi para, acto seguido, hablar en un chino inventado. "Creo que Jordi está muy contento conmigo y con mi equipo", contesto la concursante con su gran sentido del humor, consciente de que el cocinero se había inventado las palabras. "Tengo que decirte que te has ganado esa copa de vino. Hay algo muy importante que tenemos que recordar, que es por eso por lo que te he hecho cuatro coñas con todo el cariño. El castellano no es tu idioma natal, pero has sabido dirigir perfectamente", señalaba Jordi, justificando así sus bromas con el idioma de la participante.

Asimismo, durante el cocinado, el cocinero se dirigió a la capitana del equipo azul para darle un par de consejos para dirigir a sus compañeros: "Tú sabel mucho. Yo estal tlanquilo. Luego, tomal un vinito contigo, pero primero hay que ganal". Una broma muy similar a la que se le ha escuchado decir a Pepe en programas anteriores. No obstante, parte de la audiencia ha calificado estas imitaciones de "vergonzosas", "racistas" y "ridículas".

¿Lo de Jordi Cruz haciendo burla del acento chino es necesario? ¿#MasterChef tiene que jugar siempre en la frontera de lo políticamente incorrecto? Se pasan dos de cada tres veces. No puede ser @rtve — Pablo (@pablovc89) June 8, 2021

Las "bromas" estas inventándose el chino, a parte de fuera de lugar, me parecen racistas... Bueno, y casi todas las bromas que le hacen a Jiaping #MasterChef — ?????????? ???????? (@SergiDean) June 8, 2021

Lo de los jueces fingiendo hablar chino con Jiaping es VERGONZOSO y, sobre todo, RACISTA. #MasterChef — Pabloncé (@pabloylopez96) June 8, 2021

que ridículo pepe intentando hablar en chino, encima Jiaping "que significa eso?" este hombre mas que cocinero me parece humorista #masterchef — Wilkin García (@wilbowow) June 8, 2021

Cada vez que Pepe y Jordi hablan con Jianping imitando a un chino:

#masterchefpic.twitter.com/qg5xVwgc4r — Maika ? (@maika_rguez) June 8, 2021