El llamativo comentario de Buenafuente sobre Ferreras por 'el día de la marmota': "Se va a ir a su casa"

Este martes, 'El día de la marmota' acaparó todos los espacios informativos. El 2 de febrero es conocido como 'El día de la marmota', fecha en la que los granjeros de Estados Unidos y Canadá emplean un método para predecir el fin del invierno. Éstos se basan en el comportamiento del animal cuando sale de hibernar para saber cuanto durarán las bajas temperaturas.

Dado el revuelo del acontecimiento, la noticia también se ha dado en 'Late Motiv'. Es por esto por lo que Andreu Buenafuente arrancó el programa con su habitual monólogo en el que comenzaba hablando de la celebración de la mencionada fecha, aportando su toque de humor: "Durante el día de hoy, en Estados Unidos, usan un riguroso método para saber si se va a alargar el invierno o no. Una cosa que les preocupa mucho, mira que tienen cosas de las que preocuparse, pero el tema del clima... '¡Oh my god!'".

"Cogen la marmota, ese animal ingrato que no es un rata ni conejo, y lo que diga la marmota. No hay nada más humillante para un meteorógo. Esto es así. Toda tu vida estudiando y dicen: 'Eh, que la marmota ha dicho que no'. Este año lo que preguntaría a la marmota es si va a durar mucho la pandemia o no. Y cuándo me toca la vacuna, ya de paso", agregó.

"Pero bueno, si conocemos el 'día de la marmota' es por esa peli maravillosa de Bill Murray donde se repite siempre el mismo día. Nosotros llevamos ya un año de la marmota, nuestro Bill Murray es Ferreras. Esto es así", aseguró, entre las risas, refiriéndose a las noticias sobre la pandemia dadas por el presentador de 'Al Rojo Vivo', espacio de La Sexta.

"La marmota otra vez"

"Cada día que pones podría ser hoy o mayo pasado. La pandemia, resultados, titulares.... y no envejece", explicaba el comunicador, haciendo alusión ahora al físico del popular presentador y rostro de la cadena. "Como viste siempre igual y tiene poco pelo, un día dirá que tiene 85 años, 'titulares, adiós' y se va a ir a su casa", continuó diciendo Buenafuente.

Tras dejar a un lado la figura de Ferreras, el humorista quiso hacer hincapié en una de las últimas polémicas: "salvar la Semana Santa": "Ahora se está hablando de salvar la Semana Santa, otra vez, la marmota otra vez", comentó el presentador, haciendo alusión a la película mencionada anteriormente, en la que el protagonista vive el mismo día una y otra vez.

"¿Alguien le ha preocupado a la Virgen si quiere salir este año? Quizá prefiere que la dejen como está, porque debe pensar que '¿tenía que repetirse el 2020? Y es que, en lo que va de 2021 hemos tenido ya más de un déjà vu", concluyó Buenafuente, para dar paso a un vídeo en el que se podía ver a los portavoces del gobierno durante estos meses y en casi la misma situación.