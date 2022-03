Leo Harlem celebra sus 20 años de carrera con un programa en Movistar Plus+

El cómico Leo Harlem cumple este año dos décadas sobre los escenarios y, para celebrarlo, la plataforma Movistar Plus+ emitirá el próximo 1 de abril "Leo Harlem, 20 años no es nada", un programa grabado en el Teatro Rialto de Madrid en el que el humorista hace un repaso a su carrera.

Producido por Globomedia (The Mediapro Studio), "Leo Harlem, 20 años no es nada" pasará revista a los momentos más señalados de la historia personal del cómico (Matarrosa del Sil, León, 1962) contados con la particular manera que tiene de abordar los asuntos cotidianos y acompañado por diferentes imágenes de su vida.

Harlem narrará su infancia, su adolescencia, su primer trabajo o sus viajes, todo ello para conocer cómo un niño de El Bierzo criado en Valladolid llegó a convertirse en uno de los humoristas más importantes de España. Desde sus comienzos en el bar Harlem de Valladolid hasta su lanzamiento al estrellato con "El Club de la Comedia".

El espectáculo, una única función dirigida por Miguel Sánchez-Romero grabada en el Teatro Rialto de Madrid, será emitido el viernes 1 de abril en exclusiva en Movistar Plus+.

Además de su faceta de cómico, que ha mostrado en numerosos programas de televisión, Harlem destaca por haber participado en una decena de películas, entre ellas los éxitos de taquilla "Padre no hay más que uno" y "Torrente 5", ambas de Santiago Segura.