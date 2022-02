Laura Moure fuera de 'La Ruleta': su pareja, su relación con Jorge Fernández y el problema estético que sufrió

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Por este motivo, el programa no podría ser tal y como conocemos si no fuese por Laura Moure. La azafata aparece en el plató de Antena 3 cada día, con una sonrisa y dispuesta a bailar cada una de las canciones que interpreta la banda. Aunque es popularmente conocida por su participación en el concurso de Antena 3, también cuenta con una trayectoria como actriz y modelo.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









El motivo por el que dio el salto a 'La Ruleta'

En 2006, ‘La ruleta de la suerte’ llegó a Antena 3 para quedarse. Desde el primer momento, Jorge Fernández fue elegido para coger las riendas del programa. Hasta 2015, el presentador estuvo acompañado de Paloma López, quien era la azafata encargada de descubrir las letras que los concursantes aceraban en el panel. No obstante, tras 9 años, López tomó la decisión de dejar el programa para retomar su carrera como actriz y buscar otras oportunidades en la industria.

Fue en entonces cuando Laura Moure, conquistando al público, comenzó a formar parte del programa. Desde entonces, se ha convertido en una de las protagonistas del formato y muestra la estrecha relación que mantiene con sus compañeros: Jorge Fernández y Joaquín Padilla.









Actriz y modelo

Aunque se ha hecho conocida como la azafata del concurso de Antena 3, Moure también es modelo y actriz. Aunque en papeles secundarios, la comunicadora ha aparecido en diferentes series como ‘Hospital Central’, ‘Los simuladores’ y ‘Al filo de la ley’. Asimismo, también ha formado parte del reparto de películas como ‘Combustión’, de Daniel Calparsoro, donde compartía escena con Álex González.

Esto le ha llevado a protagonizar tanto anuncios como videoclips. La actriz ha participado en spots de televisión para marcas como Max Factor, Alfa Romeo, Nestlé, Ford, Volkswagen o XL Energy Drink, así como en videoclips de grupos como Despistaos, Pol 3.14, Cirilo o Sisniega.

También ha trabajado bajo las órdenes de Penélope Cruz en un spot que dirigió Agent Provocateur y que estaba protagonizado por Miguel Ángel Silvestre. Incluso protagonizó un anuncio de los cereales Special K de la marca Kellogg's, dirigido por Yorgos Lanthimos, director griego responsable de cintas como La favorita, Langosta, Canino o El sacrificio de un ciervo sagrado.

También ha trabajado como modelo al convertirse en el rostro de campañas publicitarias de conocidas marcas como Gracias a ello fue el rostro de varias campañas publicitarias para Movistar, Ford Fiesta, Rastreator, Alfa Romero, Loreal, MaxFactor y más.









Sus aficiones

Moure es muy reservada con su vida privada, por lo que lo único que sabemos sobre su vida es lo que deja ver a través de sus redes sociales. Gracias a ello, se sabe que es una gran fan del deporte, los animales y la música. Dos de los amores de su vida son sus mascotas. Su tortuga Emilia y Maylo, su perro de raza Pomerania con el que posa habitualmente en su cuenta de Instagram.

Otra de las pasiones de la comunicadora es el mundo Disney. Es una gran fan de sus películas, incluso siempre presume de su taza de ‘La Bella y la bestia’ o de su figurita de Blancanieves. No obstante, su película favorita de la infancia es ‘La Sirenita’, lo que demuestra al tener varias fotografías, cuadros y cojines en forma de los protagonistas.

Como consecuencia de su trayectoria televisiva, también se ha convertido en una aficionada de las redes sociales, concretamente de Instagram. Es por esto por lo que sus seguidores no paran de crecer, lo que se puede ver reflejado en su perfil donde marca unos 50.000 followers.









Le encanta la comida basura

A Moure, aunque le encanta hacer deporte y cuidarse, le encanta la comida basura. Así lo confirmó la azafata durante uno de los paneles de ‘La ruleta de la suerte’. '¿Te quedas o sales corriendo?', decía la pista que ayudaría a los concursantes a dar con la solución. Finalmente, la participante lo resolvió: 'Si abres su nevera y solo hay comida basura'. A raíz de esto, Jorge Fernández lanzó una curiosa reflexión a los concursantes: "Claro, imagínate. Tú tienes una relación y es la primera vez que te invita a su casa y, de repente, abres la nevera y dices: 'Ay va...'. ¿Qué haces? ¿Sigues hacia delante con él, o con ella, o...? Es una característica que denota mucho la personalidad de esa persona".

"A mí es que me encanta", decía uno de los concursantes. "¿A ti te encanta la comida basura?", preguntaba el presentador. "Las pizzas y todo eso...", corroboraba el participante. "Siempre decimos: un poquito no está mal, vale. De vez en cuando. Pero si, de repente, abres el frigorífico y ves todo comida basura...", decía el presentador sin mostrarse muy convencido.

"Pero, a lo mejor, lo que ha hecho es llenar la nevera para un finde bueno así de pelis", decía la azafata para defender al participante. "Eso también puede ser", reconocía Fernández algo más convencido. "Claro, lo mismo luego no es así ¿No?", le preguntaba para que alimentase su justificación. "Yo a veces lo hago. A veces digo: 'este finde venga'. Y ale ahí, todo lleno de cosas", reconoció Moure tras asegurar que le encanta comer comida basura de vez en cuando. "¡Ay!", exclamó de pronto mientras se tapaba la boca con las manos. "No debo decir esas cosas es verdad", aseguró en modo de disculpa.

"Si lo haces un finde sí. Eso no pasa nada. Puedes decirlo, puedes decirlo", le contestó el presentador, haciendo hincapié en que solo se podía hacer de vez en cuando. "Si ya sabes que te riño en privado también, eh", reveló el conductor del espacio de Antena 3, dejando claro que suele regañar a su compañera por la alimentación.









Tiene pareja

Moure también utiliza sus redes sociales para presumir de novio. La modelo tiene una relación con Kiko Chica. Ambos comparten su pasión por la naturaleza y el deporte desde hace más de 15 años. La azafata de ‘La ruleta de la suerte’ no suele dar muchos detalles de su vida privada, ya que su pareja es un personaje alejado de los medios. Es por esto por lo que su cuenta de Instagram solo muestra lo enamorados que están y los planes de ocio que comparten siempre que tienen tiempo libre.









Su hermano participó en un reality

El pasado mes de abril de 2021, Atresmedia estrenó su nuevo reality de la mano de Cristina Pedroche, ‘Love Island’.Este espacio emitido en Neox está hecho para encontrar el amor, lo que corroboró la presentadora con el traje de Cupido el día de su estreno. Diez "isleños", como se llama a los concursantes de este formato, se reencontraron y comenzaron a relacionarse para conocer si existía alguna conexión entre ellos.

Sin embargo, uno de los concursantes llamó la atención especialmente. Moure es un madrileño de 28 años que dedica su vida al deporte. Además, ya cuenta con una estrecha relación con la televisión antes de entrar al concurso, dado que es el hermano de una popular azafata de un concurso de la misma cadena. Según contó en su vídeo de presentación, el atleta profesional ha logrado subirse al podium en varias ocasiones en la disciplina de 60 metros lisos. De hecho, compite en el club Atletismo Numantino y está graduado como Técnico Superior Actividades Físicas del Deporte.





Tras presentarse, Moure pasó a narrar los requisitos que buscaba en una chica para dar con el amor ideal. Además de también ser amante del deporte, su chica ideal debe saber hacer trenzas y respetar el manga, una de sus grandes pasiones. Aunque no lo dijo, seguro que también busca que su pareja mantenga buena relación con su hermana, con quien está muy unido: Laura Moure.

Resulta que el concursante de 'Love Island' es hermano de la conocida azafata de 'La ruleta de la suerte', concurso de Antena 3 presentado por Jorge Fernández. Ninguno de los dos se ha esforzado en ocultar su parentesco, ya que fue la propia azafata quien manifestó la participación de su hermano en el espacio a través de su cuenta de Instagram: "Mi hermanito en busca de cuñada para mí", declaró para desear suerte a su hermano para su paso por el programa presentado por Pedroche.

La relación entre Laura Moure y su hermano es muy buena, ya que, además de desearle suerte públicamente, siempre ha demostrado lo mucho que le admira en sus redes sociales. "Orgullosa de mi hermanito !!! Subcampeón de España en el campeonato absoluto pista cubierta !! Y MMP 6,75!!!", escribía hace unos años, mensaje que acompañaba a una foto de ambos.

Su amistad con Jorge Fernández

El roce hace el cariño. Moure lleva compartiendo plató con Jorge Fernández desde hace siete años. Ambos derrochan complicidad tanto fuera como dentro del plató. Siempre tienen bonitas palabras que dedicarse y, en más de una ocasión, han dejado claro que fuera del programa mantienen una estrecha relación y hablan a menudo, aunque no les toque trabajar. "¡Gracias a mi compi! No podría tener otro mejor ni más guapo. Gracias Jorge por tantas cosas... Por todo. ¡Te quiero mucho!", le decía al presentador.









El problema estético que sufrió

A través de sus redes sociales, la compañera de Jorge Fernández explicó que tenía un rato libre en plena grabación porque se había roto un foco y no podían hacer nada hasta que se arreglase. El equipo del programa se había puesto manos a la obra para grabar tres entregas del concurso, las que se emitirán dentro de tres semanas, pero tuvieron que parar al no contar con todo el material necesario.

"Se ha roto un foco y nos lo están arreglando, así que tenemos un pequeño parón", aclaraba la colaboradora ante las preguntas de sus seguidores, quienes no entendían por qué estaba grabando un directo en plena grabación. "Así que nada, como tenemos un ratito... Podéis contarme algo", les pedía Moure para entretenerse hasta entonces. Aprovechando que no podían trabajar todavía, la azafata mostró a sus fans en el plató de Antena 3 y cómo era todo tras las cámaras.

Asimismo, quiso contar a los espectadores el problema que había tenido en los últimos días y explicaban el motivo por el que aparecía con extensiones en todos los programas. A algunos de sus seguidores les llamó la atención su cambio de look, ya que le había crecido el pelo muy rápido. Ante estas dudas, la azafata no dudó en responder con total sinceridad.

"Bueno, que me he puesto extensiones", reconocía la comunicadora. "He tenido un problemón con el pelo que ha durado demasiado. La lie parda y fui liándola más parda y acabé teniendo pelito de rata", explicaba, dejando clara que se fue cortando el pelo ella sola hasta que el problema no tuvo marcha atrás.

"Así que, me las ha puesto María Roberts. Es increíble lo bonito que está y lo natural que queda. Estoy encantada de tener pelo otra vez porque no tenía pelo, así de claro. Ni si quiera se me movía", aseguraba, haciendo referencia a que se quedó con muy poca cantidad de pelo y que la única forma de arreglarlo era con extensiones.

"Soy muy antigua"

Laura Moure se caracteriza por ser siempre muy alegre en 'La ruleta de la suerte' y regalar divertidos momentos a los espectadores, donde siempre se muestra tal y como es. La azafata protagonizó un llamativo momento junto al presentador cuando desveló el toque de atención que recibió de su compañero fuera de las cámaras. Todo ha sucedido a raíz de un panel cuya pista era: "Te sientes de otro planeta". Tras varios intentos, Violeta se hizo con la respuesta correcta: "Si dices chachi piruli y te miran raro".

"Hombre, es que decir ahora chachi piruli... ¿Verdad?", cuestionaba el conductor del espacio de Antena 3. "Yo lo digo", decía entonces la concursante, dejando muy sorprendido al presentador. "¿Tú lo sueles decir?", volvió a preguntar Fernández muy intrigado. "Yo lo digo, es que soy muy antigua", se justificaba la participante que se había hecho con la victoria y 300 euros.

"Compi", decía entonces Laura Moure para llamar la atención del comunicador. "Esa era yo, tú me lo has corregido", confesaba entonces, dejando claro que fue el presentador quien hizo por cambiarle esa expresión. "Eras tú, es verdad", reconocía Fernández. "Claro, que me decías '¿Por qué dices chachi?'", recordaba la azafata del concurso.

"Bueno, pero tú decías chachi solo", le defendía el presentador, aunque ya le había logrado corregir la expresión. "Es que si no me salían palabras más...", explicaba Moure, refiriéndose a que le salían palabras malsonantes. "Pero piruli nunca decías, decías chachi", explicaba el comunicador. "Creo que no, pero alguna vez lo intentaba a ver si así...", señalaba Moure.

"Empecé a decir fantástico, maravilloso, divino...", contaba la azafata. "Era sinónimo de eso, maravilloso, divino... Digo era porque es de hace mucho tiempo", explicaba el conductor del espacio. "¿Tú dices chachi piruli, Violeta? ¿Y te miran raro como dice el panel?", quiso saber el presentador para no quitar protagonismo a los concursantes. "Mis amigos y mis amigas ya me conocen, así que no pasa nada. Están acostumbradas", zanjaba ella.