Laura Fa desmonta 'Sálvame' y confiesa cómo es el programa de verdad tras las cámaras: "Te pasa factura"

Esta semana, 'Sálvame' dedicó gran parte de su contendido a Laura Fa, enfrentándola a su compañera Lydia Lozano y al propio programa de Telecinco. La catalana es una de las colaboradoras más polémicas por sus comentarios y por hablar de sus compañeros en entrevistas. Esta vez, Fa volvió a ser el objetivo de las críticas por hablar otra vez sobre Lozano. Ante esto, la colaboradora estalló, mientras que Kiko Hernández, muy sorprendido por lo que estaba escuchando, no dudaba en salir en defensa de Lozano.

Hernández, quien se encontraba presentado el espacio, no dudó en manifestar su opinión tras compartir con los espectadores los audios pertenecientes a una entrevista que concedió Fa: "Yo creo que te has equivocado porque le das donde más le duele. Nunca te he visto atacar de esa forma, siempre te he visto analizar la profesionalidad, pero nunca atacar con un tema personal".

Por si fuera poco, todos los presentes se posicionaron en contra de la colaboradora por cargar también contra el propio programa de Telecinco. "Es el programa más duro en el que he trabajado. Es un trabajo que está bien pagado porque el desgaste mental es muy fuerte. Es difícil, porque intentar actuar a veces, como actuarías en la vida y te puedes olvidar de que muchos hacen tele todo el rato...", comenzaba diciendo Fa en la entrevista.

"Es un desgaste de relaciones personales y de trabajo. Es duro porque el trabajo condiciona las horas que estás allí, tu trabajo y también la vida. A veces, con el shock, me costaba dormir a veces si había tenido un día movido. Intento meterme en las guerras que yo creo que me tengo que meter y no en las que quiero provocar como para ir a más. Me gustaría ir más días, pero no me gustaría ir todos. La suerte que tengo es que tengo una vida súper aburrida para los medios... Con Belén Esteban era mucho más crítica y te puedo decir que ahora es de las mejores amigas que tengo allí", agregaba.





"En Sálvame pasa una cosa que es que tú te confías, vas subiendo, y cuando estás arriba te pega una... Te ponen ahí para abajo y, luego, para levantar cabeza y recuperarte, me costó la vida. Pensaba que todo era más espectáculo y no es así, al final las broncas te pasan factura a nivel personal. Adaptarme me costó mucho, sobre todo porque nadie, ni colaboradores ni equipo, pensaban que yo fuera a estar allí a largo plazo. Yo lo pasé muy mal. Ahí no te puedes adaptar hasta que no te escuchan. Te dan tu tiempo, tus dos frases cuando toque y las dices. Y nadie ni te las recoge ni les importa tres narices", confesaba, poniendo en duda el trato del equipo con ella.

"He tenido movidas muy heavys... Soy más polémica de los que soy. Es decir, me callo más de lo que parece", zanjaba la colaboradora en la entrevista. Nada más escuchar sus declaraciones, sus compañeros no parecían dar crédito. "¿Te has quedado a gusto, no?", reaccionaba Hernández, aparentemente molesto y reprochando a la colaboradora que no lo dijese en el plató de Telecinco. No obstante, Fa reafirmó sus palabras y aseguró que ya lo había comentado en el programa.

Aunque no era la primera vez que hacía unas declaraciones de este estilo, el equipo no dudó en reaccionar y compartir su malestar: "Ha hecho otra cosa muy fea además de lo de Lydia, que es rajar del programa que le da de comer. Habla de lo difícil que es trabajar aquí, pese a que se ganó su puesto en 'Sálvame' presentándose voluntariamente como concursante de la 'Sálvame Snow Week' para lograr una silla en este programa. Antes celebraba estar aquí, ahora habla de lo complicado que es".









La opinión de Laura Fa sobre Lydia Lozano

Posteriormente, el equipo de 'Sálvame' compartió otro momento de la mencionada entrevista en la que Fa dedicaba unas llamativas palabras a Lozano. "No creo que nunca llegue a tener la entidad de Lydia. Los secundarios podemos tener protagonismo en alguna ocasión, pero no tanto como ellos. La admiro muchísimo, me parece que es una buenísima colaboradora... Yo no la juzgo a ella como buena o mala periodista porque en prensa es imposible contrastar con las dos partes las informaciones. La parte que yo le echo en cara es el trabajo que ha hecho como analista... Te ha de gustar mucho más la tele como a ella le gusta, y a mí me gusta mucho más vivir", declaraba la colaboradora.

Ante estos comentarios, Lydia Lozano estalló y respondió a su compañera. "Esas declaraciones son para abrazarme ¿A ti te ofende esto? Hablamos idiomas diferentes", se defendía Fa, muy sorprendida con su reacción. "Le estás diciendo que es una adicta a la televisión, que la vida la deja aparte. ¿En qué posición dejas a su marido, Charly?", defendía Hernández a Lozano.

"¿Soy la primera que dice esto, que tú trabajas de lunes a viernes y siempre estás viendo la televisión? Me baso en lo que siempre cuentas tú de que te ves todos los programas. Lo que yo me pregunto es, ¿puedo no querer tener tu vida?", se defendía la catalana. "Tienes un poder de comprensión de todo, una capacidad para entender la ironía, una capacidad de empatía... No has entendido nada de lo que he dicho. Yo trabajo en 'Sálvame' y es normal que por la notoriedad que tenemos me pregunten por vosotros. Si en la próxima entrevista que haga me preguntan por ti, seguiré respondiendo te guste o no", sentenciaba ante el enfado de su compañera porque hablase de ella fuera del programa.

Lydia Lozano y Laura Fa protagonizan un nuevo cruce en "Sálvame" pic.twitter.com/c4lEGMQ9MK — @indiscreciones.Es (@indiscrecionesE) August 13, 2021