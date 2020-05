Lastra queda retratada negando ahora lo que acordó con Bildu: "¿Lee lo que firma?"

Sin duda la noticia política de estos últimos días ha sido el pacto del Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos con EH Bildu para derrogar la reforma laboral. Una medida que exigía el partido de Arnaldo Otegi para que su partido apoyase la última prórroga del estado de alarma.

Un acuerdo que no ha gustado a gran parte del panorama político español, como es el caso del expresidente de Gobierno, José María Aznar, que afirmaba en los micrófonos de COPE "que el traspaso de líneas rojas de la sensatez es de tal enormidad que las consecuencias son graves, es como aquel que cava un pozo y no se preocupa de que las paredes no se puedan derrumbar", sobre la gestión de Sánchez y sus apoyos.

Con todo el revuelo suscitado por el comunicado lanzado en la tarde del miércoles, y firmado por el PSOE (Adriana Lastra), Unidas Podemos (Pablo Echenique) y EH-Bildu (Mertxe Aizpurua), el Partido Socialista decía lanzar una aclaración sobre dicho comunicado.

Adriana Lastra se contradice en 'Al rojo vivo'

La portavoz en el Congreso del PSOE, Adriana Lastra, ha pasado por 'Al rojo vivo' para desgranar los entresijos que rodean a este acuerdo. De esta manera ha afirmado estar "sorprendida" con todas las "interpretaciones" que se le está dando al acuerdo llegado con EH Bildu donde se puede leer literalmente que los partidos se comprometen a "la derogación de manera íntegra de la reforma laboral".

Lastra compadecía después de que el programa de García Ferreras ofrecese unas declaraciones de Arnaldo Otegi donde garantiza que "la palabra es un valor sagrado. Cuando firmamos un acuerdo lo cumplimos". Sobre las declaraciones del líder vasco Ferreras apretaba a Lastra a que afirmase que se había rectificado en cuanto a los términos del acuerdo en las últimas horas: "Primer punto; derogación íntegra de la reforma laboral. ¿Esto es papel mojado o va a haber una derogación íntegra en un corto plazo de tiempo?", preguntaba el veterano periodista de La Sexta.

La socialista lo negaba de manera activa: "Estamos hablando de lo mismo que hablamos en el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos porque no se puede hacer una derogación íntegra porque no se puede dejar el BOE en blanco en materia laboral. Y nosotros nunca hemos hablado de eliminar de un plumazo toda la legislación en materia de formación profesional".

"No estamos rectificando lo firmado, lo que estamos haciendo es aclarar lo que hemos firmado", continuaba explicando mientras denunciaba que "la polémica ha surgido por un adjetivo". "Las tres fuerzas políticas siempre hablamos de lo acordado en el pacto de investidura, de lo más lesivo de la reforma laboral", afirmaba mientras intentaba reforzar la posición del PSOE en las negociaciones: "Bildu sabía los términos en los que firmábamos el acuerdo. Nos basábamos siempre en el acuerdo de investidura y a lo que hacemos referencia es a los aspectos más lesivos de la reforma laboral", finalizaba.

Punto 1 del pacto con Bildu, CON LA FIRMA DE LASTRA:



“Se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral"



También Lastra: "Nosotros nunca hemos hablado de derogar de forma íntegra"



¿LASTRA LEE LO QUE FIRMA?



¿O NOS TOMA POR TONTOS? pic.twitter.com/BCYmrWkJ3G — Toni Cantó ������ (@Tonicanto1) May 21, 2020

Las declaraciones de la portavoz en el Congreso del Partido Socialista no han caído en saco roto y han sido rescatadas en redes sociales por políticos como Toni Cantó que se ha mostrado muy contrario a este pacto. El político valenciano ha sido muy contundente: "¿Lastra lee lo que firma o nos toma por tontos?".

