Las sorprendentes declaraciones del Gran Wyoming contra Pablo Iglesias: "Se le olvida..."

Pablo Iglesias ha vuelto a acaparar todos los medios de comunicación por sus últimas polémicas. Tras hacer un breve resumen sobre la actualidad, haciendo hincapié en el coronavirus y las elecciones catalanas, 'El Intermedio' ha analizado las últimas declaraciones del líder de Podemos.

En su última entrevista, Iglesias puso en duda la normalidad democrática de España y atacó a la institución de la que él es vicepresidente. "No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España", decía el vicepresidente del Gobierno. "En Cataluña hay dos presidentes, uno está en la cárcel y otro está en Bruselas", agregó.

Estas declaraciones dejaron muy sorprendido a El Gran Wyoming, quien no dudó en manifestar su opinión. No obstante, esta vez, sus declaraciones sorprendieron mucho a sus espectadores, quienes no están acostumbrados a que el presentador de laSexta dirija críticas al líder de Podemos.

"La campaña catalana también ha servido de marco para el último encontronazo dentro del Gobierno de coalición. El vicepresidente Pablo Iglesias, ha vuelto a marcar distancias con sus socios de gobierno al poner en tela de juicio que en España exista una normalidad democrática", comenzó explicando, a modo de introducción, Sandra Sabatés.

"Según Pablo Iglesias no hay normalidad democrática en España. Una declaración muy sorprendente porque lo dice el vicepresidente de un Gobierno elegido democráticamente. A veces a Iglesias se le olvida que está en el Gobierno", comenzó diciendo el conductor del espacio, mostrándose muy crítico con el vicepresidente del Gobierno.

"Es normal que se haga lío, pasa tiempo siendo líder de la oposición", continuó diciendo el presentador, dejando claro que, en esta ocasión, no estaba de acuerdo con lo que había dicho el líder de Podemos.

La opinión de Carmen Calvo

"Horas después, Carmen Calvo ha respondido a Iglesias, defendiendo tajantemente, la calidad de la democracia Española", agregó Sabatés para dar paso a las imágenes de la vicepresidenta.

"Discrepo absolutamente de todo eso. Todo el que puede y quiere, participa; quien no participa es porque huyó de su país", dijo por su parte Calvo, desmontando las declaraciones de Iglesias.

A pesar de la sorpresa, no es la primera vez que Wyoming arremete contra Iglesias. El presentador también se pronunció cuando el líder de Podemos comparó a los republicanos que se exiliaron durante la época del franquismo con la marcha de Carles Puigdemont a Bruselas, durante su entrevista en 'Salvados' con Gonzo.

"No ha sido una comparación afortunada", aseguró Wyoming, el conductor del espacio de laSexta. "Al menos le ha gustado a Puigdemont. Puede que el vicepresidente haya perdido apoyos en las filas del Gobierno, pero ha ganado un sofá cama cuando quiera pasar el fin de semana en Waterloo", comentó, como parte de su monólogo.