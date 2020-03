Wyoming vuelve con 'El Intermedio' desde una de sus "32 mansiones": "Esto lo recordaremos algún día con risas"

El coronavirus ha afectado también al mundo de la televisión donde muchos formatos han tenido que cancelar sus emisiones, mientras otros han tenido que reinventar su manera de hacer televisión para poder seguir en antena a pesar de las restricciones del Estado de Alarma.

A pesar del giro de las cadenas a la hora de dedicarle más tiempo en sus parrillas a la información que al entretenimiento, en el grupo Atresmedia, son varios de sus 'clásicos' programas de entretenimiento los que han vuelto tras una semana de parón con un nuevo formato para hacer frente a las dificultades que ha provocado el COVID-19. Esto programas han sido 'El Hormiguero', 'Zapeando' y 'El Intermedio'.

A partir de las 21:30h, Wyoming, Sandra, Dani, Thais, Andrea y todo el equipo regresan a @El_Intermedio... desde casa �� https://t.co/93PCe2PeTg pic.twitter.com/vuRayK0Yhm — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 23, 2020

'El Intermedio' desde la casa del Gran Wyoming: "Esto pasará y lo recordaremos con risas"

Tras una semana fuera de antena, 'El Intermedio' volvía a emitirse de una manera diferente. Bajo el concepto de 'desde el sofá', Wyoming y los suyos han reinventado el formato del programa para poder superar los escollos que ha provocado las medidas para evitar el contagio.

De esta manera, Wyoming, ha comenzado el programa desde su casa: "Ya conocen las noticias, ahora se las contaremos desde el sofá”, arrancaba el programa haciendo una reflexión sobre el coronavirus.

Como era de esperar, el mediático presentador comenzaba su monólogo en tono de broma: "No me pasa nada. No estoy contagiado de COVID-19, es mi simplemente mi cara de siempre", decía para abrir su participación en este nuevo formato de programa.

A continuación, el presentador contaba como iba a ser el programa, y que dinámica iba a seguir, ya que "después de 2000 programas hemos estado en el plató, ahora nos toca hacerlo desde nuestras casas como viene siendo lo correcto", afirmaba mientras decía con qué colaboradores iba a contar en el programa.

�� Wyoming se plantea hacer del programa un musical: "¡Estoy en mi casa! ¡Puedo hacer lo que me dé la gana!". ▶ #elintermediosofá https://t.co/bSkCxBFhFn pic.twitter.com/rswFQvNIdp — El Intermedio (@El_Intermedio) March 23, 2020

Contaba Wyoming cómo se sintió cuando le mandaron a su casa, algo que no había vivido en toda su experiencia en televisión: "La verdad es que nunca pensé que me enfrentaría a un momento como este, y me sorprendió cuando me dijeron que tenía que irme a casa. Jamás en 2000 y pico programas he faltado a una sola emisión, tengo un compromiso con nuestros espectadores", decía en un tono digno, pero pronto pasaba a la 'broma': "Por otro lado me surgió una ¿a cuál de mis 35 mansiones me voy a dirigir?", decía acompañándolo de una risa irónica. Según contó en su día el diario 'El Mundo', el cómico tendría en su posesión más de 20 propiedades en Madrid.

Confesaba también Wyoming, que no está pasando por un buen momento, ya que como a muchos españoles, esta cuarentena le había afectado en sus hambres confesando que "se había zampado toneladas de comida".

Sandra Sabatés y Wyoming durante 'El Intermedio' desde sus casasAtresmedia

Tras un rato de comedia, el presentador se ponía serio para explicar la función que quería que su programa cumpliese durante estos días tan complicados: "Vamos a ir haciendo todo lo posible por aliviar esta cuarentena a todos los que nos ven, especialmente a las personas que en estos momentos están viviendo una situación complicada: porque el espacio no les permite vivir cómodamente, tienen niños, tienen que teletrabajar, personas que están solas, personas mayores, a los que ha pillado fuera de su su casa... para todos ellos un abrazo muy fuerte"

Finalmente, Wyoming vaticinaba que iba a pasar con toda esta pandemia, como la vamos a superar: "Asegurarles que esto también pasará, esto también pasará. Es un gran proverbio chino. Y lo recordaremos como una anécdota dentro de nuestra existencia y con risas. Hay quien se ríe con 'El Intermedio' no te digo más".

Para acabar con su mónologo inicial, el cómico quiso tener un especial recuerdo con todas esas personas que se han convertido en héroes sin pedirlo: "Las personas que están haciendo un trabajo heroico empezando el personal sanitario que está en primera línea de las trincheras parando el virus. También no me olvido de las personas que habitualmente son invisibles para nosotros, como esas que están en el fondo de una caja en el supermercado y que solo miramos un código de barras, y existen. También a las que limpian, conducen los transportes y a los reponedores. Para todas ellas, un fuerte abrazo de todo el equipo".

A partir de ahí ya comenzó el programa siguiendo la nueva estructura del programa, permitiéndose incluso tocar la guitarra "estoy en mi casa, puedo hacer lo que me da la gana". Posteriormente el programa contó con los habituales como Sandra Sabatés, Dani Mateo o Thais Villas.

�� @sandrasabates11 también está haciendo el programa desde su casa: "Quedémonos en casa para poder frenar cuanto antes entre todos el avance de esa pandemia que tanto nos preocupa". ▶ #elintermediosofá https://t.co/7tOBdgzlAa pic.twitter.com/PXC8Flot4q — El Intermedio (@El_Intermedio) March 23, 2020

