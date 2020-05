Las palabras de Pablo Motos que han provocado la respuesta de la Asociación de víctimas del 11-M

Pablo Motos ha convertido 'El Hormiguero' en su rincón de pensar. A lo largo de todo el estado de alarma, el papel de 'amo y señor' de su propio programa ha otorgado la libertad al presentador de Requena para decir y hacer lo que quiera.

De esta manera, Motos se ha tirado estos últimos dos meses comenzando su programa con una serie de consejos de coaching recomendando ejercicios y actitudes para llevar mucho mejor la cuarentena desde casa. También se ha permitido reflexionar sobre distintas situaciones, haciendo hincapié en la clase política y su gestión del coronavirus.

Primero comenzó hablando de que los políticos debían buscar un consenso para remar hacía la misma dirección y con el paso de los días su posición se tornó más crítica contra el Gobierno. Además, aprovechando la presencia de Cristina Pardo los martes en el programa, Motos se centra en analizar la actualidad política enviando varios 'recados' a personas comoPablo Iglesias, Pedro Sánchez o Fernando Simón, llegándose a burlar de este último.

Ahora, Motos vuelve a estar en el ojo del huracán tras unas declaraciones sobre el número de fallecidos por COVID-19, y estas denuncias llegan desde un colectivo que seguro que el presentador de Requena no esperaba.

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo arremete contra Pablo Motos

Hay que remontarse hasta el programa del 7 de abril de 'El Hormiguero' donde Pablo Motos comentaba con sus colaboradores el asunto del comité de expertos del Gobierno que mantenía la identidad de los mismos en el anonimato. "Una cosa es la cifra, y otra humanizarla. Estamos todos los días en un 11-M. Nos hemos acostumbrado a un número. Es todo muy difícil, porque nunca nos hemos enfrentado a una cosa así. Está muy bien no perder que de lo que estamos hablando es de vidas humanas", explicaba el presentador de Requena para "humanizar" el número de fallecidos diarios.

Estas palabras no han sido del agrado de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, que en un comunicado asegura no compartir las palabras de Motos y denuncian el uso "inadecuado" de las víctimas del fatídico atentado de 2004: "Establecer comparaciones entre los fallecidos, enfermos y damnificados por el coronavirus en los más de dos meses de pandemia que llevamos en España y los asesinados, heridos y afectados por terroristas yihadistas el 11 de marzo de 2004 en Madrid, está siendo un argumento recurrente no ya sólo para políticos (Pablo Casado), sino también para algunas gentes del deporte (Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla Fútbol Club), o del espectáculo televisivo (Pablo Motos)", comienza relatando el comunicado.

Publicación en Facebook de la Asociación Víctimas 11-MFacebook

"Soltar esta frase así, sin más (haciendo referencia a las palabras de Pablo Motos), en el contexto de una tertulia en la que se está hablando largamente de los fallecidos por el COVID-19, no contribuye, para nada, a que la gente sepa qué paso el 11-M. Es más, el propio Pablo Motos, en un momento de su intervención dijo también: “Es todo muy difícil porque nunca nos hemos enfrentado a una cosa así”. Por lo tanto, “si nunca nos hemos enfrentado a una cosa así”, ¿cuál es la intencionalidad de aludir continuamente al 11-M? Tendría sentido hablar del 11-M, si al hablar del coronavirus abundantemente, se hablase también extensamente del 11-M. Pero no, se suelta esa frase ya recurrente “estamos todos los días en un 11-M” (u otra similar), sin ni tan siquiera hacer un esfuerzo divulgativo sobre lo que pasó el 11-M. Por eso, quienes quieran seguir estableciendo comparaciones entre el 11-M y el COVID-19, conviene que dediquen un tiempo amplio también", se podía leer en este comunicado de denuncia hacia la actitud del presentador de 'El Hormiguero'. Habrá que esperar para ver si el presentador de Requena contesta a esta polémica aprovechando las nuevas entregas de su programa.

