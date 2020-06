Las palabras de disculpa de Karlos Arguiñano que nadie esperaba: "No tengo nada contra nadie"

A pesar de que el confinamiento por el coronavirus parece haber distorisionado el paso del tiempo, el verano ya está aquí y con él, el final de la temporada televisiva. Al igual que el curso educativo, las temporadas en televisión comienzan en septiembre y terminan con la llegada del verano, esos son los meses claves para la televisión, y el principal periodo de tiempo donde recoger las muetras de audiencia tan deseadas.

De esta manera muchos son los programas que dejan de grabarse, o los presentadores que se despiden hasta la vuelta de vacaciones, y como si de rendir cuentas en un examen, tras todo el curso toca hacer balance. Así lo ha querido hacer Karlos Arguiñano en su programa gastronómico 'Cocina Abierta' en Antena 3.

El cocinero vasco ha sorprendido a todos pidiendo unas disculpas que nadie esperaba, ya que no ha protagonizado ninguna polémica ni nada parecido en los últimos tiempos. Sin embargo el prestigioso chef no ha dudado en hacerlo.

Las disculpas de Karlos Arguiñano

Así ha aprovechado el televisivo cocinero la preparación de un plato para soltar su monólogo de disculpa: "Yo siempre que termino las temporadas suelo pedir excusas porque uno aquí, todos los días, solo, hablando y hablando", empezaba diciendo Arguiñando consciente de que aunque trabajen muchas personas en su programa es él el que da la cara durante mucho rato y a lo largo de tanto rato hablando solo alguna vez es consciente de que puede meter la pata.

"Soy consciente de que en más de una ocasión pues habré dicho cosas que igual han molestado a alguien", se sinceraba sin dejar de cocinar. "Pido perdón, pero de corazón. Eso no quiere decir que yo no siga hablando porque no me queda otra". "Además siempre he seguido hablador, así que seguiré hablando. Pero si a alguien le he molestado con alguna conversación o algún comentario que yo haya hecho durante este año, pues le pido perdón de corazón. Perdón", repetía sinceramente el veterano cocinero.

"A mí me gusta que cuando alguien se cuela conmigo que me pida perdón, así que si yo me he colado con alguien que me perdone. No tengo nada contra nadie. Otra cosa es que mientras van pasando las noticias, los días y van pasando las cosas, pues uno se va calentando a veces, y a veces nos vamos calentando más de la cuenta", finalizaba Arguiñano que no ha apagado sus fogones durane este confinamiento y ha seguido cocinando para todas las personas que estaban en casa. Además, en alguna ocasión se ha atrevido a opinar y también a aconsejar sobre todo lo que se estaba viviendo a través de la televisión con la clase política y con la situación sanitaria.

