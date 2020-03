Las lágrimas en la cara de Ana Rosa después de ver lo que hacen estos vecinos para afrontar la cuarentena

Esta situación que nos ha obligado a vivir el coronovirus, esta cuarentena, nos está dejando momentos difíciles de pensar hace unas semanas. Lejos de dejar que la rutina de las paredes de un hogar, y la monotonía de la vivienda, acaben con los ánimos de las personas, lejos de ello, estamos asistiendo a momentos bonitos y solidarios entre vecinos de todos los rincones de España.

Entre estos momentos estamos observando como comunidades de vecinos han organizado actividades como karaokes, bingos y demás historias desde sus balcones, lugar que ahora representa en el espacio de la vida social entre españoles. También se ha podido vivir momentos emotivos, como los que se vivan cada día a partir de las 20h cuando los españoles salen al balcón a agradecer con un aplausos a todas esas personas que lo están dando todo, trabajando para poder combatir al COVID-19.

Por esa razón, desde 'El Programa de Ana Rosa', uno de los pocos programas que continúa con su funcionamiento normal, se han desplazado hasta el madrileño barrio de Lavapiés, un barrio que lejos de caer en el desánimo ha sabido remontar y ser un ejemplo de unión y solidaridad, algo que ha provocado las lágrimas de Ana Rosa Quintana.

#AR17M se ha desplazado hasta el madrileño barrio de Lavapiés, donde muchos de los vecinos han improvisado un concierto y Ana Rosa Quintana no ha podido controlar las lágrimas ❤️ https://t.co/CeQMyATFJO — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 17, 2020

Una calle unida y una canción que emocionan a Ana Rosa Quintana

'El programa de Ana Rosa' se trasladaba hasta el barrio de Lavapiés en Madrid para mostrar como la vida social se había trasladado hasta los balcones de cada casa. El reportero mostraba a un niño que comenzaba el vídeo cantando la mítica canción infantil "¡Hola, Don Pepito!", y a vecinos abarrotando los balcones de esta pequeña calle madrileña.

Todo ello dirigido por un maestro llamada Sergio que se había apropiado de un micrófono karaoke para mantener el ánimo de sus vecinos. En este barrio de Madrid, donde vive mucha gente dedicada al mundo cultural como actores, músico y artistas, desde el programa de Telecinco se encontraban con la sorpresan de encontrarse entre los vecinos de esta calle a la actriz y cantante Claudia Molina, una actriz más centrada en esta etapa de su vida en los musicales pero que pudimos conocer como una de las niñas de 'Ana y los 7'.

Asomada desde la ventana de su casa, y acompañada, no reparaba en hablar en como se encuentra el sector artístico en estos momentos y la preocupación que le generaba esa situación. Volviendo, a tono más alegre y despreocupado, el reportero de Ana Rosa, le pedía a la actriz si podía cantar algo, Molina aceptaba sin dudarlo.

A capela desde su balcón, Claudia Molina se arrancaba a cantar el clásico tema de los suecos ABBA 'Chiquitita' y animaba a todos los vecinos de la calle a que se unieran a ella. En ese momento se vivía algo mágico en esta pequeña calle madrileña cantando al unísono aquello de "Chiquitita dime por qué", algo que provocaba la emoción de todos y las lágrimas de Ana Rosa.

Claudia Molina canta 'Chiquitita' en directo desde su ventanaMEDIASET

Las emocionadas palabras de Ana Rosa Quintana

Este momento de unión entre vecinos que hasta hace unos días no habían mediado palabra ha emocionado a la veterena presentador del especio matinal de Telecinco. Ana Rosa Quintana, testigo desde su plató, no ha podido evitar que le empañase la mirada: “Bravo a los vecinos de Lavapiés. Qué maravilla. Yo me emociono. Les aseguro que estoy llorando todos los días cuando salimos a aplaudir y veo a todo el mundo aplaudiendo. Ayer en mi casa además ponían 'Resistiré' chicas jóvenes. Estos movimientos de solidaridad entre vecinos... me parece que algo bueno tenemos que sacar de todo esto. Nos vamos a conocer los vecinos, vamos a colaborar”, ha señalaba visiblemente afectada la presentadora.

