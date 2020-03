Ana Rosa Quintana y Cristina Pardo no esconden su enfado con Clara Ponsatí: "No se puede ser más ruin"

La crisis del coronovirus no deja de darnos titulares y noticias, ya que ha eclipasado a gran parte de cualquier tipo de la información. No hay ámbito que no haya sido afectado por este virus o por las medidas que ha tomado el Gobierno para poder bajar la curva de contagios.

Mientras que la solidaridad ha inundado las redes sociales, y los hay quienes se ofrecen a hacer la compra a las personas que no pueden, y los aplausos salen a los balcones de los españoles para agradecer la labor del personal sanitario, los hay quienes quieren convertir toda esta situación en una guerra política.

Es el caso de la exconsellera de Educación de la Generalitat de Cataluña Clara Ponsatí, que ha aprovechado sus redes sociales para atacar duramente la gestión que está haciendo el Gobierno, y frivolizar sobre el virus y su fallecidos.

El tweet de Carla Ponsatí que ha destado la polémica

No ha tardado mucho la exconsellera en que su nombre se convirtiese en tendencia en las redes sociales después de un tweet que a la larga habrá que ver que responsabilidades le puede conllevar.

A través de su cuenta de Twitter, Ponsatí ha compartido un reportaje de El Confidencial donde se explica que Madrid corre ya más riesgo que Lombardía o Hubei por la pandemia, pero sigue sin decretar el cierre total de la Comunidad. Seguidamente, la política independentista ha añadido el comentario "De Madrid al cielo".

Lejos de pasar desapercibido, el comentario de Clara Ponsatí ha desatado la polémica, sobre todo, tras haber sido compartido por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. A pesar de borrar el tweet son muchos los que han tenido la 'agilidad' para capturarlo y así poder recordárselo.

Ana Rosa Quintana y Cristina Pardo estallan contra las declaraciones de Pontasí

Este tweet no ha caído en saco roto y son muchos los que han reaccionado de forma negativa hacia las palabras de la exconsellera. Una de ellas ha sido la periodista Cristina Pardo, que ha sido la encargada de llenar las horas de la tarde del domingo en La Sexta con un especial dedicado al COVID-19. En 'Liarla Pardo', la presentadora incrédula se preguntaba "¿En serio?" a que alguien pueda poner ese tipo de comentario con más de 280 muertos.

Otra de las que también ha manifestado su indiganción ante 'el chiste' de Posantí ha sido Ana Rosa. Una de las 'reinas' de la mañanas informativas, también ha utlizado sus redes sociales para responder a este 'De Madrid al Cielo' con unas duras palabras dedicadas a la exconsellera: "No hay palabras para describir la degradación y la ruindad de Clara Ponsatí".

No hay palabras para describir la degradación y ruindad de @ClaraPonsati — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 15, 2020

Políticos de toda índole rechazan el comentario de Ponsatí

Desde Inés Arrimadas hasta Pablo Echenique, muchos han sido los que han utilizado también sus redes sociales para atacar un comentario de "tan mal gusto" como el escrito por Clara Pontasí.

