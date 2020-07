Las dos caras de Xabier Fortes a la hora de defender a Vicente Vallés

Vicente Vallés parece que se ha convertido en una figura pública a la que la izquierda más radical ha apuntado sus focos, sus ataques y sus críticas en los últimos días. Todo ello después de que el periodista de Antena 3 se haya convertido en una de las voces más críticas con la gestión y las mentiras del Gobierno a lo largo del estado de alarma y las semanas posteriores.

Esta posición de Vallés han provocado que la segunda edición de 'Antena 3 Noticias' se hayan convertido en uno de los informativos más vistos de la televisión española, convirtiéndose en la primera opción por delante de los informativos de Pedro Piqueras en Telecinco.

Sin embargo, el periodista de Antena 3, igual que ha recibido numerosos halagos, y ha aumentado en seguidores tanto en audiencia como de seguidores en redes sociales, a Vallés se le suman las críticas y las campañas en su su contra, principalmente desde sectores de la izquierda defensores del Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos.

Estas críticas han llegado hasta las altas esferas del partido de Pablo Iglesias, y ha sido su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, quien más duro ha sido en redes sociales con el periodista del grupo Atresmedia: "En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos"", escribía muy crítico el nacido en Argentina.

Xabier Fortes defiende a Vicente Vallés pero no deja a un lado su apoyo a Unidas Podemos

Estas críticas por parte de Echenique han tenido una gran repercusión dentro del mundo de la información. La gran mayoría de caras conocidas dentro del mundo periodístico han salido en defensa del periodista de Antena 3, después de estos ataques que siguen la línea de la defensa de Unidas Podemos con el 'caso Dina' y su denuncia a las cloacas del Estado.

De esta manera, periodistas como Ana Pastor, Sandra Golpe, Raquel Martínez, Carlos Franganillo, entre otros, se han unido a mandar mensajes de apoyo a Vallés. También lo ha hecho el polémico Xabier Fortes, el presentador de 'Los Desayunos de TVE', señalado en los últimos meses por su posición a favor del Gobierno.

"Vicente Vallés es un periodista honesto que dignifica la profesión que ejerce, se coincida o no con él. Basta ya de trincheras y de insultos", se podía leer en el perfil de Twitter del periodista de TVE.

Sin embargo, este apoyo ha llamado la atención de varias personas, debido a los dos puntos de vista diferentes de ambos periodistas. También los hay quienes han echado en cara a Fortes su ahora apoyo a Vallés cuando en el pasado ha tenido otras actitudes: "No entiendo tu solidaridad con Vicente Vallés sobre todo cuando has colaborado y luchado en los famosos viernes negros de RTVE. No lo entiendo cuando has tenido que sufrir a Urdaci durante el Prestige", se podían leer entre las críticas.

"No suelo tener dudas cuando un dirigente político señala a un periodista, y Vallés lo es, coincidamos o no en nuestros análisis. No es corporativismo, es defensa de la profesión. Te lo dice alguien que sufre a diario el acoso de terminales y cuentas oficiales de partidos políticos", se defendía a estas acusaciones.

A pesar de esta defensa de Vallés, el periodista de TVE no ha acusado en ningún momento las actitudes de algunos dirigentes de Unidas Podemos. De hecho, en este aspecto, Fortes daba la razón a Antonio Maestre cuando defendía que los periodistas solo se unían cuando se trata de una campaña en contra de Unidas Podemos: "Señalar a periodistas desde el poder no es solo grave para los periodistas señalados, sino para la democracia. Más grave aún es que la profesión solo reaccione cuando los señalan cargos de Podemos".

Ante estas acusaciones de Maestre, Fortes, lejos de discrepar se ha unido a la defensa de las campañas en contra del partido de Pablo Iglesias: "Eso tambien es cierto!".

