Las 9 cosas que no sabías de 'La casa de papel'

'La casa de papel' se ha convertido en un fenómeno de índice mundial. Ocho atracadores entraron hace más de dos años en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid para imprimir dinero y fugarse con él. Su misión, pese a contar con numersos riesgos, fue todo un éxito. Convertidos en millonarios tras llevarse los 2.400 millones de euros que imprimieron, ahora los que sobrevivieron viven en lugares paradisiacos, lejos de España y sin contacto entre ellos. Hasta que Río (Miguel Herrán) es detenido y Tokio (Úrsula Corberó) da la voz de alarma. El Profesor (Álvaro Morte) activa el protocolo para reunir a la banda con el objetivo de salvarlo. Así arranca la tercera temporada de "La Casa de Papel", que regresa este viernes a Netflix, con ocho capítulos.

Ahí van las 9 cosas que probablemente desconozcas de este éxito mundial:

1. LAS MÁSCARAS Y EL ROJO

Como has podido observar el rojo es el color predominante en la serie, pero no solamente en la vestimenta, si te has fijado bien existen otros elementos como el teléfono, los megáfonos o los pósit. Además, las mascaras que visten los protagonistas hacen un guiño al conocido pintor español Salvador Dalí, algo que no pareció del todo bien a la Fundación Dalí.

2. EL TIC DEL PROFESOR

Para empezar, El Profesor, en la vida real no lleva gafas. Y para continuar, no sé si alguna vez lo has notado pero a lo largo de la serie ha tenido un tic con sus gafas. Siempre que Álvaro Morte se ponía las gafas en la serie lo hacía de manera sutil y muy rápidamente.

3. LUGAR DE RODAJE

¿Sabías que la fachada de la Casa Nacional de la Moneda y Timbre de Madrid que se puede apreciar en la serie es en realidad el Consejo Superior de Investigaciones Científicas?

¿Sabías también que esas escenas al aire libre fueron rodadas los sábados y domingos a causa del permiso que le otorgaron a la productora? En realidad, el interior que vemos del Consejo, no era así, la productora lo recreó y lo revistió.

Y por último, ¿sabías cuántas veces se tuvo que grabar la primera escena hasta que se estrenó? Nada más y nada menos que 52 veces!!!! Por ejemplo, en la charla inicial que tiene El Profesor con Tokio en el coche el rodaje demandó más de cinco horas.

4. IMPRESIÓN DE LOS BILLETES

Para esto se pensó desde un primer momento en cómo darle realismo al asunto. Para ello, se utilizaron las rotativas del diario ABC para así poder llevar a cabo la impresión masiva de billetes y sí, en papel de periódico. Hubieran querido imprimirlos en la maquinaria real de la Casa de la Moneda pero no pudieron por motivos de seguridad.

5. EL TÍTULO

Desde un primer momento la serie no iba a tener ese nombre, desde un primer momento se iba a llamar 'Los desahuciados' ya que iba acorde con el origen de los personajes, pero al final optaron por 'La casa de papel'para hacer referencia al lugar donde se fabricaban y almacenaban los billetes.

6. TERRONES DE AZÚCAR

Fue el equipo de producción quien tuvo la idea de que los cristales que estallaran en el tiroteo frente a la Casa de la Moneda fueran nada más y nada menos que ¡¡terrones de azúcar!! y de esta manera dio el efecto de cristal esparcido por el suelo. Además, las pistolas que utilizaron solamente expulsaban aire y no eran ellos los que estaban detrás de las máscaras si no auténticos profesionales. Esto se debe también a que la producción, en todo momento, se preocupó por cada detalle y para la escena de este enfrentamiento con la policía se contrataron a estos expertos en armas como consultores y para que la escena gozara de más profesionalidad y credibilidad y... lo consiguió.

7. DIRECTORES EN ESCENA

Alejandro Bazzano, uno de los directores de La casa de papel, apareció en el final interpretando a un Doctor Serbio. Asimismo, el ayudante de dirección, Daniel Higueras fue el dependiente de una tienda a la que acude Raquel.

8. TOKYO

Uno de los personajes principales de la serie es Silene Oliveira, también conocida como Tokio. Si su look se nos hace familiar es porque está inspirado en el personaje de Mathilda, que interpreta Natalie Portman en la película El perfecto asesino.

9. DURACIÓN

Desde un primer momento solamente se iban a hacer dos temporadas de la serie, pero debido al éxito y a la demanda de los telespectadores han realizado una tercera.