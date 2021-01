Las consecuencias que ha tenido para Pedro Piqueras e Informativos Telecinco la borrasca Filomena

Pedro Piqueras ha sido uno de los grandes afectados de la borrasca Filomena. Durante toda la tarde, muchos trabajadores, sobre todo de Madrid, desconocían si podrían volver a casa al terminar la jornada debido a la gran nevada que estaba cayendo en ciertos puntos de España. Uno de ellos ha sido las instalaciones de Telecinco, donde a lo largo de la tarde hemos podido ver rostros de preocupación entre sus presentadores y colaboradores al no saber que podría ocurrir con ellos.

La preocupación de Piqueras respecto a Filomena

En 'Sálvame', Belén Esteban ha mostrado en más de una ocasión su miedo a no poder volver a casa con su familia, ya que en su localidad la cosa se estaba complicando con el paso de las horas. Pero uno de los discursos más comentados y que también ha preocupado a la audiencia de Mediaset ha sido el de Pedro Piqueras, el presentador del Informativo de Telecinco. "La situación es tal que en estos momentos, por ejemplo, hay centros de trabajo como este en el que los trabajadores no sabemos siquiera cuándo o cómo podremos salir hacia nuestras casas. No somos muchos a estas horas, pero formamos parte de las consecuencias de esta gran nevada".

�� Pedro Piqueras sufre las consecuencias de la borrasca 'Filomena' junto al equipo de Informativos Telecinco. Salir de la redacción es prácticamente imposible por la gran nevada caída en las últimas horas en Madrid > https://t.co/4cDEHRmx5Ipic.twitter.com/FB73rlAPPt — Informativos Telecinco (@informativost5) January 8, 2021

En este sentido, el reconocido periodista ha señalado que el principal problema se encontraba en la imposibilidad de circular: "Podemos decir que nos hemos quedado atrapados en nuestro lugar de trabajo y no es un mal sueño. Ahora mismo, sacar el coche del parking ya sería difícil, pero es que circular es imposible".

En los exteriores de las instalaciones de Mediaset se encontraba uno de sus reporteros, que también ha vaticinado que la situación iba a peor con el paso de los minutos: "Por aquí no pasa ningún coche y más allá está la M-40, que ya presenta bastantes complicaciones, por lo que parece que el temporal va a fomentar el compañerismo esta noche entre los que nos hemos quedado aquí".

Por último, Piqueras ha querido relajar la tensión acordándose del hombre que se encuentra solo en una casa de Cantabria aislado de la demás población: "Vamos a ver qué pasa. Sin embargo no nos podemos quejar. Nosotros estamos en dificultades para mancharnos, pero el que realmente está aislado es un hombre en plena montaña de Cantabria".

La histórica nevada de Filomena

Las históricas nevadas que deja la borrasca Filomena en buena parte de España han provocado, además de numerosos cortes de carreteras, cancelaciones y retrasos en los trenes y suspensiones de vuelos y enlaces marítimos, el cierre del aeropuerto de Madrid y el cierre en varios tramos de las autovías de circunvalación de la capital. Provocando ciertos problemas en algunos puntos de la M-30 y de la M-40. En la red de carreteras de la Comunidad, se han registrado hasta 65 incidencias relacionadas con la climatología adversa, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), tanto en las vías de circunvalación como en las de acceso a la capital.

