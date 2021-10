Preocupación en 'El Hormiguero' por el estado de salud de un colaboradora de Pablo Motos: "Lo siento mucho"

Una reconocida colaboradora de 'El Hormiguero' ha dado en las últimas horas más detalles sobre su estado de salud. La compañera de Pablo Motos y de todo el equipo del programa de Atresmedia ha explicado qué le ocurre, y sobre todo ha querido reconocer que fechas maneja para volver a enfrentarse a sus compromisos profesionales.

Se trata de la cantante y actriz Lolita, que por un problema en las cervicales se ha visto obligada a suspender varios compromisos que tenía con su obra de teatro.

En este sentido, la cantante fue preguntada por el propio Pablo Motos nada más sentarse en el plató de Atresmedia, donde asistió a la tertulia junto a otros compañeros como Juan del Val, María Dabán y el propio Motos.

Con cierta ironía, el presentador del programa de Atresmedia le preguntó por el estado de salud y rápidamente respondió: "Me voy a poner de pie para enseñar este modelo nuevo que llevo. He tenido un ataque de ciática muy grande y me tuvieron mirar".

"Yo padezco de ciática y con todo el movimiento que he tenido, llevo mucho sin parar, fui a hacerme una resonancia y tengo un problema de lumbares, que las tengo un poco fastidiadas porque me coge el nervio ciático y me he tenido que poner esta fajita".









Con cierta tristeza, Lolita ha explicado que se ha visto obligada a suspender el compromiso profesional que tenía el pasado domingo en Úbeda con su obra de teatro, y ha avisado que no podrá cubrir el próximo que está programado en la ciudad de Salamanca y el siguiente en la ciudad de Burriana: "Puedo estar aquí porque estoy sentadita"

"Dentro de 10 o 15 días me volverán a mirar, he tenido que suspender tres bolos que me quedaban de teatro. Les mando un beso, lo siento mucho pero bueno, el año que viene Dios dirá", ha explicado la actriz.

Las explicaciones de Lolita en 'El Hormiguero'

En este sentido, Lolita también ha aprovechado para dejar caer algunos de los planes marcarán su regreso a las tablas: "Esto no es para toda la vida, no sé si estaré en 15 días o en un mes. Llevo mucho en el teatro y quiero descansar hasta el año que viene, que ya tengo cosas en mente que quiero hacer", continuaba explicando Lolita en 'El Hormiguero'. Por desgracia, se ha topado con este bache tras haber vivido unos días muy intensos tras la boda de su hija, Elena Furiase. Ahora su prioridad es descansar aunque, tal y como ha confirmado, continuará cumpliendo con su cita semanal en 'El Hormiguero'.

Por ahora, Lolita podrá seguir asistiendo al plató de Atresmedia para cubrir su compromiso profesional, con el que lleva vinculado desde comienzos de temporada tras ser una de las incorporaciones más sonadas por parte de Pablo Motos para la decimosexta temporada de 'El Hormiguero'.