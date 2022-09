Las consecuencias que ha tenido para Pablo Motos la visita de Joaquín a 'El Hormiguero'

Este jueves, Pablo Motos cerraba una nueva semana al frente de 'El Hormiguero' con la visita del jugador del Real Betis Balompié, Joaquín, que acudía por sexta vez al plató de Antena 3. En clave televisiva, el futbolista ha dado más detalles sobre cómo será su programa en televisión. "Voy a tener a grandísimos artistas como Rosario, Los Morancos, también a Mercedes Milá, Vicente Vallés. Cuando la gente me vea hacer de periodista informativo no se lo va a creer. Lo pasé bastante mal, me perdía".

Por otro lado, en el ámbito deportivo, uno de los momentos más importantes de la entrevista ha llegado cuando Joaquín ha hablado sobre su futuro. En este sentido, el jugador del Betis ha señalado lo siguiente: "La última vez dije aquí que era el último año y no me retiré, así que me da miedo decir nada, la intención es que sea el último año, pero imagínate que entramos en Champions".

El jugador español se iba a retirar al finalizar la pasada temporada, pero la consecución de la Copa del Rey por el equipo verdiblanco hizo que Joaquín renovase un año más. Ahora, Joaquín vuelve a dejar abierto su futuro en función de los resultados deportivos que se cosechen a final de la presente temporada.







La visita de Joaquín a 'El Hormiguero' en cifras

La visita ha dejado unas cifras de récord para el programa de Antena 3. La emisión logró congregar a 3.095.000 espectadores y sumar un 23,8% de cuota de pantalla, pero la cosa no queda ahí. Fue el programa más visto del día y se hizo con el minuto de oro de la jornada, en el cual superó los 3,7 millones y el 28% de share. Por su parte, de las seis visitas del futbolista al plató de Antena 3, cinco han superado los tres millones de espectadores.





En lo que respecta a 'El Hormiguero', se convirtió en la segunda emisión del programa de Pablo Motos con más cuota de pantalla de su historia, solo por detrás de la visita de Pablo Díaz, que obtuvo un 24% e igualando a la de Isabel Pantoja. Además, es la emisión con más espectadores desde la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en noviembre del pasado año.

Por si esto fuera poco, la visita de Joaquín, sumada a las del resto de la semana, en las cuales estuvieron Carlos Alcaraz, Becky G y Romeo Santos, ha logrado cerrar la mejor semana de la historia del programa, en cuanto a cuota de pantalla se refiere, con un promedio del 19,8%.