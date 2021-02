Las consecuencias que ha tenido para Jordi Évole el estreno en La Sexta de su charla con Pau Donés

Jordi Évole y Pau Donés, han sido protagonistas este lunes después de que el pasado domingo se estrenase se charla 'Eso que tú me das', que ha provocado multitud de reacciones en redes sociales, ya que para muchos esta pieza audiovisual ha sido una auténtica lección de vida del vocalista de Jarabe de Palo.

Para promocionar su emisión, Évole charló horas antes con Cristina Pardo en el programa 'Liarla Pardo', donde ha desvelado algunos de los secretos mejor guardados de su relación con el vocalista de Jarabe de Palo.

En este sentido, el periodista ha explicado cómo se hizo amigo de Pau Donés. Fue hace unos años en un programa de TV3 presentado por Andreu Buenafuente: "Me descojoné de él. A mí me hacen eso y le parto la cara, pero él no".

La charla entre Jordi Évole y Pau Donés

Pau Donés, que falleció en junio de 2020 por un cáncer, mantiene una bonita charla con Évole, sin tapujos, sin cortapisas, en una entrevista profunda y serena en la que el cantante del histórico grupo Jarabe de Palo habla sobre cómo se puede afrontar la muerte y el modo en el que él disfrutó de la vida.

Días antes de su muerte, el líder de la banda Jarabe de Palo, el cantante Pau Donés, ofreció una de sus últimas charlas a Jordi Évole, agradeciendo en la entrevista todo lo que había tenido a lo largo de la vida, comunicando su sus sentimientos sobre la misma y sobre cómo podríamos disfrutarla y aprovecharla al máximo. Un documental que, partiendo de una triste noticia cercana al final de la vida de una gran persona, se acabó convirtiendo en una oda a la vida, y las reacciones del público no tardaron en salir a la luz: “El mensaje deja huella”, “he salido del cine con el corazón y el alma ensanchado. Pura vida”, “gran charla, humor, reflexión, vitalidad, y todo sin caer en la lágrima”. Así fueron los primeros comentarios en redes sociales tras ver el documental.

La positividad ha marcado los últimos instantes de vida del artista catalán. El líder de la banda Jarabe de Palo que estuvo durante cinco años luchando contra el cáncer, quiso vivir sus últimos días con ganas de hacerle llegar a los demás sus mensajes y consejos sobre cómo disfrutar de la vida y compartiendo su alegría de vivir. El artista, que sorprendió a todo el mundo cuando en pleno confinamiento anunció su nuevo disco desde el balcón de su casa "Amigos desconocidos", agradeció todo el apoyo que le ha dado siempre Jarabe de Palo y en cuya canción quiso demostrar.

El recuerdo más especial que Jordi Évole tiene de Pau Donés

Esta positividad siempre ha estado también en la relación que Pau Donés ha mantenido con Jordi Évole desde que se conocieron. Por ello, Évole se ha sentido muy a gusto charlando con Cristina Pardo sobre el artista, llegando incluso a desvelar el recuerdo que guarda de Pau y que siempre le acompaña: "No éramos íntimos, pero había un algo muy bonito entre nosotros. Yo sigo llevando una foto de Pau en la cartera. Sabes la típica foto de tu hijo o tu pareja, pues yo sigo llevando una foto de Pau".

Las consecuencias que ha tenido para Jordi Évole la emisión de su charla con Pau Donés

Como hemos dicho al comienzo de la noticia, la pieza protagonizada por Jordi Évole y por Pau Donés, ha provocado multitud de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios quisieron aplaudir las frases y los mensajes de positividad que Donés ha dejado para la posteridad.

En este sentido su emisión consiguió congregar alrededor de las pantallas a más de 2.8 millones de personas, siendo esta la emisión líder y más vista de LaSexta desde el pasado mes de marzo. También registra el minuto de oro, a las 22:02 horas con 3,3 millones de seguidores. Este buen dato provocado por su estreno en televisión se une también al que el documental consiguió cosechar en las salas de cine.

El ESTRENO de #EsoQueTúMeDas en @laSextaTV fue visto en algún momento por 6.386.000 personas.



