Las consecuencias que ha tenido para Carmen Maura haber defendido la Transición Española en 'LaSexta Noche'

La presencia de Carmen Maura, reconocida artista del cine español, en el programa de La Sexta presentado por Iñaki López, 'LaSexta Noche', ha provocado un auténtico huracán en redes sociales.

Considerada una persona progresista, y en muchas ocasiones símbolo de la izquierda en nuestro país, Maura ha recibido una avalancha de críticas por sus palabras el espacio de Atresmedia, ya que en su entrevista defendió el papel de la transición como una etapa histórica muy importante que marcó, para bien, el futuro de nuestro país a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta.

Críticas a Carmen Maura por defender la Transición en 'LaSexta Noche'

Estas palabras han generado que desde ciertos perfiles, de clara tendencia hacia la izquierda política, se publiquen comentarios ofensivos hacia la actriz, que acudía al programa para hacer promoción de su última obra, 'La Golondrina'. Algunos de ellos versaban mensajes como "Es una facha" o "Bienvenida al team facha".

Carmen Maura, sin lugar a dudas, lo mejor de La Sexta Noche. Cómo fastidia cuando, en una entrevista, el invitado no responde lo que quieres escuchar. pic.twitter.com/94IUvegknh — Jesús Álvarez /�� (@jesusalvarezg) November 29, 2020

Como es habitual en el programa, Iñaki López hace un repaso de la actualidad política de nuestro país para conocer el punto de vista del invitado, y en esta ocasión a Maura se le preguntó por la Transición, momento histórico que permitió la llegada de la democracia a España tras el Régimen de Franco. En este sentido, la actriz, conocida por los trabajos que ha realizado con Pedro Almodóvar, quiso definir a los políticos de esta época histórica con una simple frase: "Pensaban en la gente".

En este sentido, muchos usuarios que estaban siguiendo el programa vieron estas palabras como un ataque directo a la clase política actual y al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pensando que la reflexión de Maura era una crítica indirecta a las decisiones que se han tomado desde el Palacio de la Moncloa en los últimos meses.

"Hay mucha gente ahora mismo que no tienen ni idea de los que pasaba en la dictadura y lo que luego pasó. A veces hablan de la Transición de una manera insultante que me pone negra", subrayó la actriz antes de añadir la siguiente reflexión: "Por lo menos fueron gentes muy diferentes que lograron ponerse de acuerdo, cosa que ahora mismo no consiguen. Son muchos más y cobran mucho más dinero y estamos en una situación mejor. No aguanto que se metan con eso y digan que se hizo mal".

Carmen Maura desvela su opinión sobre los políticos de ahora

Por último, una de las principales estrellas de Almodóvar quiso justificar sus palabras con una última comparación entre la clase política actual y los que estaban en el Congreso de los Diputados durante la Transición: "No habrían solucionado el problema ni de coña. Hay gente que ni había nacido ni ha leído como algunos políticos, que nunca han leído un libro entero. Todos me caen fatal. Les dejaba sin sueldo hasta que se pongan de acuerdo, y te aseguro que lo haría".

Jose Maria Cuadrado Jimenez / EFE

Sus palabras, como hemos dicho al comienzo del artículo, provocaron un auténtico ciclón de críticas en las redes sociales, ya que muchos usuarios no se esperaban estas palabras de Carmen Maura con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Ya sabemos de que pie cojea Carmen Maura, es una señorita de clase media alta siempre estuvo con el régimen y ahora ya no lo disimula.

Este gobierno hace más por la cultura que todos los demás juntos .

En resumen es una facha. — luna lunera (@lunalun74298165) November 29, 2020

A propósito de Carmen Maura ya son muchos los actores y actrices , cantantes y famosillos que no sabíamos que son gilipollas y lo estamos descubriendo gracias a la pandemia.

Pues ya sabemos cuando esto pase de que pie cojean, del derecho — miguel angel muñoz m (@MSpartako) November 29, 2020

