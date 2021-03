Las consecuencias que ha tenido para Ana Rosa que Ana Terradillos le sustituya en Telecinco

La inesperada ausencia en los dos últimos días de Ana Rosa Quintana de las mañanas de Telecinco ha resultado en unas inéditas consecuencias para la comunicadora, así como para su compañera Ana Terradillos, encargada de sustituirle tanto este jueves como el viernes. Y es que la legendaria presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' no ha sido la única periodista que se ha tenido que quedar en casa esta semana a cuenta de una cuarentena preventiva por estar en contacto directo con un caso positivo por coronavirus.

También el presentador de 'Cuatro al Día', Joaquín Prat, ha tenido que quedarse en casa por la misma razón que Quintana. No es extraño teniendo en cuenta que Prat es una de las caras principales y, podría decirse, co presentador junto a Ana Rosa de la sección de sociedad y corazón en el último tramo de las mañanas de Telecinco. En cualquier caso, Ana Rosa no se ha quedado sin aparecer en su programa y ha intervenido de manera esporádica e, incluso, continuada en muchos caso, a través del sistema de videollamada desde su propia casa.

Muchas gracias por todo el cariño y apoyo. Estoy perfectamente y es sensato hacer la cuarentena que mandan las autoridades cuando has estado en contacto con un positivo, aunque tus pruebas sean negativas. La prudencia es necesaria . — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 24, 2021

El mensaje de Ana Rosa desde su casa

Ya este miércoles la comunicadora compartía en redes sociales un mensajes adelantando su ausencia en el programa: “Tanto Joaquim como yo nos hemos hecho pruebas de antígenos y hemos dado negativo en covid, pero siguiendo el protocolo haremos cuarentena y nos realizaremos nuevos test pasados unos días”. Además, la periodista aseguraba que se encontraba en buen estado de salud: “Estamos fenomenal y espero que sigamos así”.

Este jueves, y al arranque del programa, Ana Rosa recogía el guante de informativos desde su casa. “Me sumo a los miles de españoles que teletrabajan siguiendo los protocolos tras estar en contacto con un positivo, aunque mis pruebas covid han resultado negativas”, comentaba animada la presentadora en el avance.

Las consecuencias de la sustitución de Terradillos

No obstante, y aunque Quintana aparecía esporádicamente durante el magacín para comentar durante la tertulia y dar paso a algunos temas, quien llevaba en realidad la batuta era la periodista Ana Terradillos, quien también se pone a los mandos de 'El Programa de Ana Rosa' en verano. No obstante, y a pesar de que lo habitual sería que, sin su presentadora habitual en plató, el programa perdiese fuerza a la hora de captar audiencia, no ha sido el caso, sino que Terradillos se ha alzado como una sustituta viable de la presentadora habitual en pleno mes de marzo.

673.000 personas vieron este jueves el matinal de Mediaset, manteniéndose así como líder absoluto de la mañana con un 21,5% de share, manteniendo así la distancia con Aruseros y 'Espejo Público'. Precisamente era un dato esperado en Telecinco después de las últimas semanas en las que el programa de Alfonso Arús ha dado un importante acelerón hasta rozar el 19% de share en algunas ocasiones, después de haber adelantado habitualmente a Griso como segunda opción de las mañanas y posicionándose muy cerca de Ana Rosa y Mediaset.