Las consecuencias personales que ha tenido para Nacho Guerreros su participación en 'La que se avecina'

Nacho Guerreros es uno de los actores más reconocidos de nuestro país gracias, entre otros papeles, por su aparición en la serie de Telecinco, 'La que se avecina', donde interpreta el papel que Coque, el conserje de Mirador de Montepinar. La serie se ha convertido en los últimos años en una de las más queridas entre varias generaciones de espectadores de nuestro país, ya que la producción cosecha grandes datos de audiencia tanto en sus capítulos de estreno como en sus reposiciones en canales como Factoría de Ficción.

En este sentido, son varios los actores de renombre que dan vida a personajes que ya forman parte de la historia reciente de nuestra televisión, como es el caso de Jordi Sánchez, que interpreta a Antonio Recio, Fernando Tejero, que da vida a Fermín Trujillo, o José Luis Gil con el papel de Enrique Pastor.

Pero este éxito también tiene un precio, y respecto a él se ha pronunciado Nacho Guerreros en una reciente entrevista en el programa de Telecinco 'Déjate querer'.

En este sentido, el actor ha reconocido que le cuesta un poco que le quiten la etiqueta de Coque Calatrava dentro de la industria, aunque consigue con facilidad cambiar de registro: "Con Coque estoy feliz de la vida (...) pero es verdad que hay personas de nuestro mundo que no te ven en otro personaje (...) lo he intentado salir de Coque varias veces y no me ha salido mal".

Sobre esta cuestión, Guerreros se ha referido a la frase de que muchos actores dicen que si están encasillados es porque tienen trabajo, destacando que el sector sufre un 80% de desempleo, por eso dice que se siente un privilegiado.

'La que se avecina' vuelve a rodar nuevos capítulos

El rodaje de los nuevos capítulos de 'La que se avecina' ya ha comenzado y el elenco de actores ya se han vuelto a ver las caras. En las últimas semanas, las redes sociales de muchos se han llenado de instantáneas sobre las primeras lecturas de guion de los nuevos capítulos. Este es uno de los momentos más esperados por los seguidores de una serie, ya que están deseando saber más sobre el futuro de la trama y también sobre los personajes que siguen y los que dicen adiós.

En este sentido, hace unas semanas se dio a conocer que Vanesa Romero, la actriz que da vida a Raquel Villanueva en la trama, no estará presente en los nuevos capítulos, porque tras el parón de la pandemia ha comenzado nuevos proyectos profesionales que consumen gran parte de su tiempo, así lo explicaba ella misma en un 'canutazo' con los compañeros de 'FormulaTV': "Estoy con otras cosas, series que estoy escribiendo, proyectos personales y muy contenta. Abriendo otros caminos, otras puertas. A nivel interpretativo en otras historias también. Ahora no puedo contar mucho, pero estoy contenta. Esta temporada será así y en la siguiente temporada de 'La que se avecina' ya veremos. Espero que en algún momento vuelva a aparecer y a disfrutar del personaje que tantas cosas me ha dado. Ha surgido así y veremos a ver qué pasa".