Fernando Tejero revela la enfermedad que le hizo pasar la peor etapa de su vida

Cada vez son más los exitosos personajes de nuestra televisión que confiesan haber pasado complicados momentos personales hasta llegar a tener depresión. Actualmente, se ha logrado que haya menos prejuicios al hablar de la salud mental, lo que ha empujado a las personas a sincerarse al respecto, incluso a utilizar sus redes sociales para contar su experiencia y así normalizarlo. Mercedes Milá siempre se ha mostrado muy sincera sobre ello y, ahora, ha sido el turno de Fernando Tejero.

El actor suele ser muy celoso con su vida privada, por lo que suele evitar cualquier pregunta al respecto. No obstante, ha hecho una excepción en una entrevista para '20 minutos', dado que cree que sus declaraciones pueden ayudar a personas que se encuentren pasando por una situación similar a la que él se tuvo que enfrentar.

Antes de nada, Tejero ha reconocido que sufrió una fuerte depresión. "Las enfermedades mentales se han convertido en una epidemia silenciosa que cada vez está teniendo más magnitud. Además de tender a la melancolía, yo he pasado por una depresión muy grande y afortunadamente me puedo pagar un psicólogo. Sin embargo, hay criaturas mileuristas que, por desgracia, no se lo pueden permitir. Yo no solamente denuncio, sino que exijo que haya más atención a la salud pública", comienza diciendo.

"La primera vez que acudí al psiquiatra me preguntaba si estaba loco o qué pensaría la gente de mí. Reconocer que me he tenido que medicar me ha costado, pero creo que es mi obligación contarlo, darle altavoz para que el mundo se entere. Es fundamental ayudar a la gente que realmente lo necesita. Nadie está a salvo de esto", opina el actor que interpretó a Emilio Delgado en 'Aquí no hay quien viva'.









"Gracias a todo eso logré salir de esa prisión que es una depresión"



Tal y como ha contado el intérprete, tuvo la suerte de pasar una de las peores etapas de su vida con el apoyo de sus amigos: "Principalmente en mis amigos, aunque me hubiese gustado tener más confianza con mi familia a la hora de abordarlo, pero lo cierto es que cuando estás en estas circunstancias no quieres hacer demasiado daño. Finalmente, uno busca desahogo más allá de la ayuda terapéutica y acabas pidiendo ayuda a la gente que tienes más cerca. Yo, que no había hecho deporte nunca, acabé enamorado de él".

"Gracias a todo eso logré salir de esa prisión que es una depresión. Tuve días en lo que me costaba levantarme de la cama, que era incapaz de salir de ella", contaba tras confirmar que logró superar este momento de su vida con la ayuda del psicólogo la medicación, sus amigos, su familia y el deporte.

Asimismo, también apuntaba el humor como otra herramienta imprescindible para superar un momento así: "Creo que debería haber muchos más talleres de risoterapia. El sentido del humor es muy necesario. Cuando alguien por la calle se me acerca y me dice que gracias a una interpretación mía se ha sentido mejor, me satisface muchísimo. Sobre todo, porque a mí me hubiera encantado tener a alguien en los momentos más complicados".