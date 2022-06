Las consecuencias económicas de Juan Muñoz por abandonar 'Supervivientes' voluntariamente

'Supervivientes: Conexión Honduras' ha vuelto a acaparar la parrilla de Telecinco. La última entrega fue marcada por la evacuación de Tania como consecuencia de su estado de salud, aunque ya se encuentra estable, controlada por los médicos y preparada para reincorporarse junto a sus compañeros. Asimismo, la noche estuvo marcada por el momento de expulsión. Tras hacer un recuento de los votos, Desy fue la elegida para abandonar el concurso.

No obstante, esto no le pareció bien a Juan Muñoz, ya que llevaba dos semanas en Playa Parásito pidiendo a la audiencia que le eligiese para ser el expulsado. Dado que su petición no fue efectiva, decidió abandonar voluntariamente. Esto lo anunció en ese mismo momento, ya que el cómico tenía la esperanza de ser él el expulsado.

"No sé por qué me ha hecho esto la audiencia, pero yo no puedo estar aquí más tiempo. Lo siento de verdad. Voy a tener que abandonar. No puedo más. Yo no aguanto otra semana más aquí. Me muero de pena", decía Muñoz. "Juan, ¿Qué quieres decir?", le preguntaba Ion Aramendi. "Pues que no aguanto más. Estoy desesperado. Estoy al borde del colapso. Creo que me he defendido como superviviente el tiempo que yo he podido, pero he visto que no estoy hecho para esta aventura. Me está entrando un ataque de ansiedad", apuntaba tras corroborar que "no quiere" continuar en el reality.









"Me da igual pagar una multa"



"No me apetece ya. Estoy mal y no puedo estar otra semana más como 'parásito'. No puedo. No estoy bien. Lo siento de corazón. Entré pensando que podía, pero no puedo. No me siento con fuerzas. No estoy bien. Psicológicamente me está afectando", se justificaba Muñoz. "La organización te ha escuchado. Abandonar tiene sus consecuencias. Lo sabes. ¿Has valorado esas consecuencias?", le advertía el presentador. "La verdad es que vais a acabar con mi salud. Me gustaría valorarlas, pero, claro, no se puede valorar así, pero, ¡es que no puedo! Tenéis que entenderlo. Estoy al límite de mis posibilidades", reaccionaba el humorista tras proponer que Desy no fuese expulsada y se quedase en su lugar.

"Si quieres abandonar, coge tu saco con Desy", le pedía el conductor de Telecinco a Juan, rechazando también su oferta de mantener a Desy en el concurso. Por este motivo, Muñoz cogió el saco muy decidido y se fue de Playa Parásito, en una barca, junto a su compañera

"Me da igual pagar una multa", aseguraba el humorista al respecto para dejar claro que se sentía tan mal que no le importaba tener que pagar una multa por abandonar el reality, lo que parecía ser una cláusula de su contrato por lo que dejó caer. No obstante, parece que esto no es así y el humorista no está obligado a pagar nada.

Tal y como ha informado Bluper, antes de irse a Honduras, los concursantes firman un contrato con la productora. En este escrito, los participantes aceptan una serie de cláusulas en las que se encuentran sus derechos, pero parece que ninguna les obliga a continuar en el reality. "Este tipo de cláusulas son más intimidatorias que reales", señala el mencionado medio.