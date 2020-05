Lara Álvarez se baña en lágrimas tras el testimonio de maltrato infantil de Elena Rodríguez: "Perdonad"

No están siendo semanas fáciles para Elena Rodríguez en 'Superviviventes'. El hambre, los casi tres meses en la isla y los continuos enfrentamientos con compañeros como Rocío Flores están haciendo mella en su ánimo. Esto hay que sumar la situación en la cuerda floja en la que ha quedado la triatleta, ya que está semana se enfrenta a la expulsión junto a su máximo apoyo en el concurso, el guardia civil Jorge.

Con todos estos ingredientes de por medio, se ha podido ver a Elena pasar por el puente de las emociones, la prueba de 'Supervivientes' donde los concursantes se abren sobre sus miedos, sus culpas, y traumas. La semana pasada se podían ver testimonios duros como los de Hugo Sierra hablando de su hija 'desconocida', pero las experiencias contadas por la madre de Adara provocaban que toda una veterana como Lara Álvarez rompiera a llorar.

Lara Álvarez abraza a Elena tras su dura confesiónMediaset España

El traumático maltrato que sufrió Elena siendo niña y que ha despertado las lágrimas de Lara Álvarez

Fue en la prueba del 'Cocoquiz' donde la madre de Adara cometía unas faltas de ortografía que la ponían en boca de todos. Su hija salía públicamente a defenderla confesando que sufría dislexia. De esta manera, Elena confesaba ahora como había sufrido maltrato infantil por parte de sus padres que no entendían los problemas que sufría su hija y lo achacaban al mal comportamiento: "No sabía expresarse, era disléxica y tenía falta de concentración. Esta niña era disléxica y su mamá no lo entendía, pensaba que se portaba mal. Su mamá usaba la correa para intentar que hiciera las cosas bien", comenzaba confensando sobre los métodos que sus padres utilizaban para corregir su comportamiento.

A pesar de estos episodios y de los traumas que generaron en su autoestima, Elena no culpa a sus padres: "Amo a mi madre más que a mí mi misma, pero ella no se da cuenta de que cada correazo que me daba me volvía más pequeña, crecía en mí un monstruo que me atormentaba y me decía que no era capaz de no hacer nada como me pasa a día de hoy", explicaba como ese maltrato le ha generado unas inseguridades que le han perseguido hasta el día de hoy como se ha podido comprobar en muchas ocasiones a lo largo del concurso.

.@elenatriatlon se ha roto por completo al contar uno de los episodios más duros de su vida https://t.co/NzT6uvqB3J#TierraDeNadie13pic.twitter.com/gbHMscWc0p — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2020

"No os sintáis culpable. Cuando no se entiende lo que pasa o piensas que la forma de educar es la más correcta no hay culpables. Llevo mucho dolor pero amo a mi madre más que a mí misma", decía quitando cualquier duda sobre rencor o culpa sobre sus padres. Sobre su faceta como madre ha sido el otro aspecto que ha tratado a lo largo de este puente de las emociones. Así ha pedido perdón a sus hijos por faltar y estar ausente durante la infancia de estos, y también porque sus relaciones amorosas afectaran a sus hijos: "La culpa va por mis hijos. La culpable de meter mierda en casa fui yo por no darme cuenta antes de lo que pasaba y no he hablado con vosotros de esto nunca, pero hay cosas que yo no tenía que haber permitido. Como madre soy muy culpable", se dedicaba unas palabras muy duras la madre de Adara.

Ante estas confesiones Lara Álvarez no ha podido evitar sentir empatía por la concursante de 'Supervivientes' y se ha echado a llorar sin poder contener las lágrimas. Es por esto que no ha dudado en abrazar y apoyar muy seriamente a Elena: "Es muy duro lo que has contado. Perdonad, yo no tenía ni idea", confesaba mientras apoyaba a la concursante. "Ese abrazo es de toda España", lanzaba Carlos Sobera desde plató

Se me acaba de partir el alma al enterarme de lo que ha sufrido Elena en su infancia



Gracias Lara por ese abrazo verdadero, de parte de toda España ❤️ #TierraDeNadie13pic.twitter.com/QUPAlX6hsL — GOSSIP Boy ��✈️�� (@JuanjoElCotilla) May 19, 2020

