'Supervivientes': Hugo Sierra se derrumba tras hablar de su hija desconocida: "La dejé con un año y medio"

Hugo Sierra se convirtió en el protagonista absoluto de la última gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Continúa teniendo una actitud que no gusta a sus compañeros de concurso que lo han llamado como 'el egoista'. Además Hugo se está encarando como uno de los posibles ganadores después de que por tercera semana consecutiva la audiencia le salvase de la nominación otro martes, lo que indica que tiene un gran apoyo del público.

También se pudieron ver nuevos enfrentamientos con su exnovia Ivana, y con el resto de compañeros. Sin embargo lo que más llamó la atención del uruguayo fueron todas las confesiones que hizo en la prueba de la noche. En 'el puente de las emociones' los concursantes debían cruzar unos escalones que representaban unos sentimientos como la culpa, el perdón, el arrepentimiento y el distanciamiento.

La dura confesión de Hugo Sierra sobre su hija desconocida

El primer escalón al que tuvo que enfrentarse el uruguayo fue el de la culpa. Hugo confesaba que este sentimiento le recordaba a sus dos exmujeres: "Me siento bastante culpable por haber fracasado teniendo hijos pequeños".

Tras estas declaraciones Sierra sorprendía al hablar sobre su hija desconocida, su hija mayor Micaela, con quien no tiene prácticamente relación: "No tengo mucha relación con ella. Por suerte la separación con su madre no fue dramática porque no hubo terceras personas de por medio. Dejé a mi niña con un año y medio por ser sincero y decir que ya no había más sentimientos por mi parte. Me duele mucho pero ella es una niña feliz y no tuvo ninguna historia rara", confesaba tras romperse a llorar.

Esta experiencia con su hija mayor ha provocado que ahora el uruguayo haya cogido miedo de las cosas que puede hacer mal con el hijo pequeño que tiene con Adara: "Haré todo lo posible porque no suceda, ese niño lo es todo para mí".

El siguiente paso que tuvo que dar el concursante era hacia 'el perdón'. Aquí Sierra volvía a mencionar a su hija Micaela, la cual vive en Miami porque está becada al ser una gran nadadora. El uruguayo confesaba como había sido la última vez que la vio: "Le pido perdón si en algún momento le fallé en algo o si le hice daño. Es muy difícil esto. Le digo que la quiero mucho y que me quedo con el abrazo que le di la última vez que nos vimos. Nunca imaginé que me sucediera esto a mí", decía sin poder contener las lágrimas. "La última vez que la vi fui a Budapest porque estaba jugando un mundial de natación y la vi dos minutos, muy poquito. El último día la vi de espaldas y sin verle la cara sabía que era ella y la esperé. Nos dimos un abrazo muy bonito y con eso me quedo", terminaba de romperse hablando de esta hija de las que pocos conocían su existencia.

Finalmente Hugo tuvo que recorrer los dos últimos escalones, arrepentimiento y distanciamiento. En el primero recordó a su madre de quien dijo "que no podía ser más grande como mujer". También en este apartado confesaba un duro episodio, como había tenido una discusión con un gran amigo, dejó de hablar con él y al poco tiempo este sufrió un infarto por el que moría sin que el uruguayo pudiera despedirse de él. Como distanciamiento, Sierra quiso hablar de su hermano, al que dedicó unas bonitas palabras pero sin confesar el motivo de este distanciamiento.

