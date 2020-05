'Supervivientes': La fría despedida entre Ivana y Hugo Sierra

Cada vez está más cerca la recta final de 'Supervivientes' y Cayo Paloma se está quedando más vacío. De los 17 concursantes inciales ya solo quedan 6 después de que Ivana Icardi haya dicho adiós a su aventura en Honduras.

La argentina era la elegida por la audiencia para abandonar el programa, salvándose así Jorge a pesar de las continúas críticas que está recibiendo por no mojarse durante el concurso y por su 'sosería'.

Un solo grama decidía que Ivana fuese expulsada, ya que la semana anterior perdía la prueba que la hubiese hecho líder y tener la inmunidad por solamente un gramo, una prueba que finalmente era para Elena. El concurso despide a una de sus mejores concursantes en cuanto a superviviencia, Ivana ha sido varias veces líder, la que más junto a Barranco, y también en cuanto a temas, ya con su relación con Hugo, o bien con sus enfrentamientos con José Antonio Avilés o Fani han protagonizado un gran número de vídeos para el entretenimiento de la audiencia.

¡Así ha sido el momento de la expulsión de Ivana! ¿Qué os ha parecido?https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala13pic.twitter.com/TxjS0UHfA0 — Supervivientes (@Supervivientes) May 14, 2020

Hugo e Ivana, un amor que termina de la manera más fría

Ya durante la prueba de recompensa, los concursantes conseguían ganar unos helados. Mientras los disfrutaban Jorge Javier le preguntaba a Ivana "¿Qué es más frío, Hugo o el helado?". La argentina respondía inmediatamente, "Hugo", decía para hacer las risas de todos, incluido la del propio uruguayo.

Parecía que esa pequeña broma era una premonición de la despedida que iban a tener los dos protagonistas de la historia de amor que ha protagonizado 'Supervivientes 2020'. Ivana y Hugo tardaron poco más de una semana en conectar y vivir una apasionada relación. A pesar de las dudas que había sobre la realidad de la pareja, ellos defendieron a capa y espada lo real que era lo que estaban viviendo.

Sin embargo, para sorpresa de Ivana y de la propia audiencia, Sierra decidía cortar la relación de un día para otro, dejando destrozada a la argentina y protagonizando varios enfrentamientos a lo largo de las últimos dos semanas. "No quiero nada contigo", llegó a recriminarle Hugo en la Palapa.

Tras la expulsión de la argentina muchos estaban pendientes de cuál iba ser la reacción del uruguayo, de hecho la cámara se fijó en él justo al conocerse la noticia. El único gesto que regaló Sierra fue pasarse las manos por la cabeza en forma de descontento y quedarse impasivo en su asiento mientras unos celebraban la salvación de Jorge, y otros despedían a la argentina muy emocionados.

El frío abrazo entre Ivana Icardi y Hugo Sierra en 'Supervivientes'Mediaset España

Tras esto despedirse de todos sus compañeros, Ivana se fundía en un abrazo con Hugo, un abrazo algo frío para todo lo que ha vivido la pareja durante todos estos meses. Mientras que Rocío Flores, y el propio Jorge dedicaban unas bonitas palabras a la argentina Hugo permanecía callado. "He conocido personas increíbles, gracias por dejarles conocerlos. A lo mejor a veces he sido un poco loca y les pido perdón. A Elena prefiero conocerla fuera. Sigan luchando, dándolo todo y nos vemos a fuera", decía Ivana para despedirse de sus compañeros.

Solo cuando Ivana ya no estaba en la Palapa, y tras una pregunta de Jorge Javier, Hugo por fin se manifestaba sobre lo que acaba de pasar: "Haya pasado lo que haya pasado, la voy a echar de menos mucho, porque estar aquí es muy difícil.Todo lo que sucedió fue de corazón. Sucedió como sucedió. No tengo rencor. No tengo porque tenerlo", decía tajantemente el uruguayo en una despedida de lo más decepcionante para la audiencia.

Jorge Javier Vázquez alabó el concurso que ha hecho Ivana en su conexión con ella: "Como mínimo merecías estar en la final, has sido una concursante extraordinaria, líder cuatro veces. Has sido una de las grandes sorpresas de la edición, totalmente desconocida en España, tienes un montón de gente que te sigue. Gracias por el concurso que nos has dado", le dedicaba estas bonitas palabras el presentador provocando que la argentina se emocionase. También habló Ivana aquí sobre su historia con Hugo: "Menos enamorada no me voy. Me dolió mucho y aún estoy aceptando todo. Dos meses he estado enganchada y era verdad", decía lamentándose.

Jorge Javier, a Ivana: "Tengo una pena... Como mínimo merecías estar en la final"



�� Pienso lo mismo

❤️ No lo compartohttps://t.co/0FBgMJbayp#SVGala13pic.twitter.com/OOopw8YnNn — Supervivientes (@Supervivientes) May 14, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

'Supervivientes': Hugo Sierra se derrumba tras hablar de su hija desconocida: "La dejé con un año y medio"

La relación entre Hugo e Ivana desencadena la tormenta en la segunda gala de 'Supervivientes'

Los elevadísimos 'cachés' de los concursantes de Supervivientes 2020: ¿cuánto cobra cada uno?